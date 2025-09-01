Επίσημο: Στην ΑΕΚ ο Λούκας Λεκαβίτσιους (vid)

Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λούκας Λεκαβίτσιους. Η Ένωση ανακοίνωση την συμφωνία των δυο πλευρών με ανάρτηση της στο twitter, με τον Λιθουανό άσο να αποτελεί τον διακαή πόθο του Ντράγκαν Σάκοτα.
Θυμίζουμε ότι ο Λεκαβίτσιους το τελευταίο διάστημα προπονούνταν με τους «κιτρινόμαυρους» και εν τέλει ήρθε σε συμφωνία με την Ένωση.
Ο 31χρονος περιφερειακός αγωνιζόταν την τελευταία εξαετία στη Ζάλγκιρις Κάουνας, την οποία είχε αποχωριστεί για μία διετία (2017-19), προκειμένου να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Την περσινή σεζόν έπαιξε σε 14 ματς με τη Ζάλγκιρις στην EuroLeague, μετρώντας 2.1 πόντους κατά μέσο όρο.
