Κατσίβελης στο SDNA: «Στόχος; Πάμε να πάρουμε όλα τα παιχνίδια» (vid)

Η Εθνική κέρδισε την Κύπρο, σήμερα έχει μπροστά της την Γεωργία και ο διεθνής γκαρντ της ΑΕΚ έδωσε το σύνθημα.

Η Εθνική το διασκέδασε χθες το απόγευμα, αλλά το ίδιο θα λέγαμε ότι έκανε και η Κύπρος. Ο νικητής ήταν γνωστός εκ των προτέρων, όπως και η ατμόσφαιρα, που θα επικρατούσε.

Η επίσημη αγαπημένη έκανε το «2 στα 2» και περίπου χωρίς ανάσα θα αντιμετωπίσει σήμερα την Γεωργία. Σε ένα παιχνίδι, όπου η νίκη για την Εθνική θα σημάνει πολύ σημαντικό βήμα για τη κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο.

Ο Δημήτρης Κατσίβελης πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής στο χθεσινό παιχνίδι και είχε θετική παρουσία με 7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ:

«Σεβαστήκαμε την Κύπρο, σεβαστήκαμε και τους εαυτούς μας. Θέλαμε να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο και το καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο. Μένουν λίγες ώρες μέχρι το ματς με μία σκληροτράχηλη ομάδα, όπως είναι η Γεωργία. Εχει κάνει μία νίκη με την Ισπανία και κόντρα στην Ιταλία ήταν ανταγωνιστική για 25 λεπτά. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι για μία μάχη και για να πάρουμε τη νίκη» είπε στο SDNA αμέσως το χθεσινό ματς με την Κύπρο ο Κατσίβελης, ο οποίος στο σχόλιό μας ότι η Γεωργία έχει πολλή ποιότητα στους ψηλούς, όχι, όμως, και στους κοντούς, επεσήμανε:

«Ισως εκεί είναι το κλειδί. Εχει μία πολύ σκληροτράχηλη και ποιοτική φροντ-λάιν. Ισως πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση στη λειτουργία τους και να πάρουμε από εκεί το πλεονέκτημα».

Νίκη σήμερα σημαίνει εν πολλοίς πρώτη θέση στον όμιλο; Ο Κατσίβελης είχε έτοιμη την απάντηση: «Βλέπουμε όλα τα παιχνίδια ξεχωριστά και πάμε να τα κερδίσουμε όλα. Όπως ανέφερα η Γεωργία είναι σκληρή ομάδα, το ματς πολύ σημαντικό και πρέπει να κερδίσουμε».

