Μέλβιν: «Δίνουμε μάχες στις προπονήσεις» (vid)

Ο Κλίβελαντ Μέλβιν μίλησε για το πώς κυλάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, αλλά και το πώς έχει προσαρμοστεί ο ίδιος στο νέο του περιβάλλον.

Ο 34χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ του Δικεφάλου απάντησε στις ερωτήσεις που του έθεσαν οι άνθρωποι της ομάδας, με τον ίδιο να εκφράζει τη θετική του άποψη για τη Θεσσαλονίκη και το πόσο απολαμβάνει την διαμονή του στην πόλη.

Περνώντας στο κομμάτι της προετοιμασίας είπε: «Οι παίκτες αρχίζουμε να δενόμαστε μεταξύ μας. Δουλεύουμε την τακτική μας, την επίθεση, την άμυνα. Δίνουμε μάχες στις προπονήσεις για να μάθουμε και να βελτιωνόμαστε. Σταδιακά μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον. Οπότε όλα πηγαίνουν τέλεια».

Και φυσικά δεν παρέλειψε να στείλει το δικό του μήνυμα προς τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο. Εσείς φέρνετε την ένταση και την ενέργεια όπου κι αν πάμε. Ανυπομονώ για αυτό».