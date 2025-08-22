ΠΑΟΚ: Απαιτητικό πρόγραμμα με διπλή προπόνηση (vid)

Απαιτητικό πρόγραμμα περιελάμβανε η σημερινή (22/8) ημέρα για τον ΠΑΟΚ, με τους παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς να πραγματοποιούν διπλή προπόνηση.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ:

«Μία ακόμη ιδιαίτερα απαιτητική ημέρα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ mateco, που μπήκαν από νωρίς σήμερα το πρωί στα δύσκολα.

Το πρωινό πρόγραμμα ξεκίνησε με ασκήσεις φυσικής κατάστασης, υπό την επίβλεψη του γυμναστή της ομάδας Παναγιώτη Βασιλείου.

Το πρόγραμμα των παικτών έγινε σε σταθμούς με ασκήσεις ταχύτητας, αντίδρασης και ταχυδύναμης. Ακολούθησε προπόνηση μπάσκετ, ενώ στο απογευματινό πρόγραμμα της ομάδας θα δοθεί έμφαση στην τακτική».

Δείτε το βίντεο: