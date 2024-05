Η ομάδα που δοξάζει την Ελλάδα το έκανε ξανά! Ο γίγαντας της Ευρώπης Παναθηναϊκός ισοπέδωσε τη Ρεάλ και έραψε το 7ο αστέρι μπροστά σε 10.000 τρελαμένους οπαδούς του (95-80)! Αποστολή στη Γερμανία.

Το μεγαλύτερο μπασκετικό «θαύμα» της σύγχρονης Euroleague ολοκληρώθηκε: η ομαδάρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με πρωτομάστορα τον Εργκίν Αταμάν και «μαέστρο» τον Κώστα Σλούκα κάθισε στον ευρωπαϊκό θρόνο και έραψε το 7ο αστέρι στη φανέλα της.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν στο -14 στη 2η περίοδο απέναντι στην... Λερναία Ύδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά η μοίρα είχε «γράψει» κατάκτηση του «τριφυλλιού» στο Βερολίνο. Με 10.000 κόσμο στην "Uber Arena" να δίνει... ρεσιτάλ το σύνολο του Αταμάν έβγαλε αμυντικές «τανάλιες» στην επανάληψη, έβαζε όλα τα μεγάλα σουτ απενεργοποίησε πλήρως τα «όπλα» του Ματέο.

Το ραντεβού με την ιστορία, λοιπόν, ήρθε. Ο Παναθηναϊκός Aktor δεν επέστρεψε στα Final Four. Γύρισε για να φτάσει στην ελίτ της Ευρώπης και αυτό ακριβώς κατάφερε, ύστερα από μια ιστορική βραδιά, με την οποία έφτασε τις επτά κατακτήσεις.

Το «τριφύλλι» δεν είχε κανέναν παίκτη να υστερεί. Πήρε βοήθειες από όλους όσους πάτησαν παρκέ, ακόμα κι από τον Λούκα Βιλντόζα, που μπορεί να είχε 3 πόντους, αλλά έπαιξε εξαιρετική άμυνα.

Συνεχίζει να «τρέχει» το απίθανο σερί ο Παναθηναϊκός, που πλέον έχει 7/8 τελικούς στην Euroleague, επιστρέφοντας στον θρόνο του μετά από 13 χρόνια.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο μυθικός Κώστας Σλούκας, που σταμάτησε στους 24 πόντους, χωρίς να χάσει σουτ εντός πεδιάς, με 4/4 τρίποντα και 2/2 δίποντα, με τον Κέντρικ Ναν να προσθέτει άλλους 21. Στους 17 ο Ματίας Λεσόρ, με τον Τζέριαν Γκραντ να έχει άλλους 11.

Από τη Ρεάλ πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντζάναν Μούσα, που είχε 15 πόντους, με τον Φακούντο Καμπάτσο να έχει άλλους 12 και τον Σέρχι Ροντρίγκεθ 11.

Οι Μαδριλένοι έκαναν... σμπαράλια την «πράσινη» άμυνα στην 1η περίοδο - Τρία φάουλ ο Κέντρικ Ναν

Ο Εργκίν Αταμάν άρχισε τον τελικό με τους Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ιωάννη Παπαπέτρου, Ντίνου Μήτογλου, Ματίας Λεσόρ, «ρίχνοντας» τον Γκραντ «πάνω» στον Φακούντο Καμπάτο. Όμως, η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν εκείνη που έθεσε το τέμπο, με 8π. από έναν ασυνήθιστο πρωταγωνιστή (10-3 στο 3', 8π. ο Έλι Εντιαγέ). Ο Ναν πήρε νωρίς - νωρίς το 2ο φάουλ του Έντι Ταβάρες (3'20'', στη θέση του ο Βενσάν Πουαριέ), αλλά στην άμυνα ο Αμερικανός δεν μπορούσε να σταματήσει τον Ντζάναν Μούσα (15-9 στο 4', 5π. ο Βόσνιος). Ο Παναθηναϊκός Aktor έδινε επιθετικές απαντήσεις μέχρι ενός σημείου, αλλά οι Μαδριλένοι είχαν ξέφρενο ρυθμό και ο κόουτς Αταμάν πέρασε τον Κώστα Σλούκα (22-17 στο 6', 9/11 εντός πεδιάς οι Ισπανοί). Ο Ναν (1/6 σουτ στο 8') χρεώθηκε με το 2ο φάουλ, αλλά ο Τούρκος προπονητής τον άφησε στο παρκέ, την ώρα που Μούσα συνέχιζε το... σόου (27-19 στο 8' με 10π. του). Σαν να μην έφταναν στο «τριφύλλι» ο τρομερός ρυθμός, η ευστοχία των παικτών του Τσους Ματέο και το -10 στο 9' (32-22 στο 9'), ήρθε και το 3ο φάουλ του Ναν, που τον «απενεργοποίησε» και έφερε ένα σχήμα με τον Μάριους Γκριγκόνις στο «2». Κάπως έτσι, η 1η περίοδος ολοκληρώθηκε με τους «πράσινους» να έχουν δεχτεί 36 πόντους (!) και να μην βρίσκουν αμυντική σταθερότητα σε κανένα σημείο. Παράλληλα, ο Λεσόρ δεν είχε «τροφοδοτηθεί» καθόλου (1/1 δίποντο). Αντιθέτως, η «βασίλισσα» είχε ψυχολογία (12/17 σουτ, 8/9 βολές), «καθαρή» σκέψη (6 ασίστ/ 1 λάθος) και αποτελεσματικότητα (36-25 στο 10').

«Έσφιξε» η άμυνα του «τριφυλλιού» - Σπουδαίο step up από Λεσόρ - Γκραντ, «τρέλα» στην εξέδρα

Οι Μαδριλένοι σκοράροντας με κάθε τρόπο έφτασαν στο +14 (41-27 στο 12') και οι Παπαπέτρου - Λεσόρ επέστρεψαν στο παρκέ, για να αλλάξουν το... τσιπάκι της ομάδας του Αταμάν. Μάλιστα, στον τελικό μπήκε και ο Λούκα Βιλντόζα με δεδομένο πως ο Ναν είχε 3 φάουλ. Σε εκείνο το σημείο, λοιπόν, οι «πράσινοι» βρήκαν ένα 8-0 σερί, αφού έγιναν πιο συμπαγείς αμυντικά και ο Λεσόρ αφενός μπήκε στο «κλίμα» του αγώνα και αφετέρου ξεσήκωσε το κοινό (41-35 στο 15'). Ο... αφηνιασμένος Γάλλος σέντερ του «τριφυλλιού» πήρε τέσσερις σερί επιθέσεις, βρήκε 3/3 δίποντα και 1/2 βολές (43-38) και πήρε και το 2ο φάουλ του Πουαριέ. Ταυτόχρονα, σπουδαίο step up και στις δύο πλευρές του παρκέ είχε κάνει ο Γκραντ, με τον Παναθηναϊκό Aktor να έχει γυρίσει για τα καλά στο ματς (46-42 στο 18') και τον Βιλντόζα να φέρνει το ματς του τίτλου στον πόντο μέσα σε «πανδαιμόνιο» (46-45 στο 18'). Ο Λεσόρ έκανε ό,τι ήθελε στη ρακέτα (11π.), αλλά δύο τρίποντα των εξαιρετικών Μούσα (13π.) - Καμπάτσο (10π.) έδωσαν πολύτιμες «ανάσες» στο σύνολο του Ματέο, που έμοιαζε να βρίσκεται στα «σχοινιά» (54-47) Ο διψήφιος Σλούκας (11π.) ευστόχησε σε σουτ μέσης απόστασης at the buzzer, «έγραψε» το 54-49 και κάλεσε το κοινό να... τρελαθεί μαζί του. Συνολικά, παίκτης - κλειδί για το comeback ήταν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Η άμυνα έγινε... ατσάλινη, Σλούκας - Ναν βρήκαν μεγάλα σουτ και ο Παναθηναϊκός Aktor προσπέρασε

Ο Αταμάν διατήρησε τον Ισπανό φόργουορντ στην επανάληψη, το 3π. του ορεξάτου «πράσινου» αρχηγού (14π. με 4/4 σουτ και 4/4β.) διαμόρφωσε το 54-52 (21') και ο Ταβάρες χρεώθηκε με το 3ο φάουλ του (22'). Ωστόσο, ο Ματέο τον άφησε στο παρκέ, ενώ ο Τούρκος αντίπαλός του επανέφερε τον Ναν σε σχήμα με τρεις γκαρντ (Ναν, Βιλντόζα, Γκραντ). Ο Αμερικανός «μπόμπερ» με ένα μεγάλο σουτ πίσω από τα 6,75μ. έβαλε μπροστά το «τριφύλλι» για πρώτη φορά (56-58 στο 24') και οι Μαδριλένοι κάλεσαν τάιμ άουτ, με την "Uber Arena" να... κοχλάζει. Η «πράσινη» άμυνα... έτρωγε σίδερα, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε μόλις 4π. σε 7' στο 3ο δεκάλεπτο (57-60 στο 27'), όμως μετά τον Ναν και οι Γκραντ - Λεσόρ είχαν από 3φ. έκαστος. Ο Αταμάν, λοιπόν, προστάτευσε τους Ναν - Γκραντ, ενώ έδωσε και λεπτά ξεκούρασης στον τρομερό Ερνανγκόμεθ, βάζοντας τον Παπαπέτρου στο «4» (59-61 στο 28'). Στην αντίπερα όχθη, ο Πουαριέ έκανε το 3ο φάουλ του και μετά την τεχνική ποινή έφτασε στα 4φ., σε ένα... ματς ροντέο, του οποίου τον έλεγχο είχε η ομάδα του Αταμάν με τον «μαέστρο» Σλούκα (59-64 στο 29' και 61-64 στο 30'). Θα πρέπει να σημειώσουμε πως στην 3η περίοδο οι παίκτες του Αταμάν έπαιξαν... ατσάλινη άμυνα, επιτρέποντας στους Μαδριλένους να βάλουν μόλις 7 πόντους.

Στο Βερολίνο γράφτηκε ιστορία από την ομαδάρα με τα πράσινα

Τα δυσάρεστα νέα ήρθαν στην αρχή της 4ης περιόδου, πρώτα με το 4ο φάουλ του Λεσόρ και ύστερα με τον τραυματισμό του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, από ένα χτύπημα που δέχτηκε στην μέση. Ο head coach του «τριφυλλιού», λοιπόν, δοκίμασε ένα small ball σχήμα με τρεις γκαρντ (Σλούκας, Ναν, Γκραντ) και τους Παπαπέτρου - Μήτογλου στη frontline. Ο Μήτογλου με 7'57'' για το τέλος ευστόχησε σε ένα σπουδαίο τρίποντο και το γήπεδο πήρε... φωτιά, στο πρώτο +6 των τυπικά φιλοξενούμενων (65-71). Οι Ισπανοί ένιωθαν πίεση, τα ποσοστά τους πίσω από τα 6,75μ. είχαν πέσει και ο Γκραντ με σουτ «πάνω» στον Ταβάρες έστειλε τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό Aktor στο +8 (65-73 στο 33').

Ο... vintage Σέρχιο Γιουλ μείωσε στο καλάθι (71-73), αλλά ο κορυφαίος Έλληνας παίκτης των ευρωπαϊκών γηπέδων, Κώστας Σλούκας, «χτύπησε» δις πίσω από τα 6,75μ. (71-76 και 71-79 στο 35'). Ωστόσο, η Ρεάλ δεν έβγαινε... νοκ - άουτ και απάντησε με ένα νέο 5-0 από τους Γιουλ - Ταβάρες (76-79 στο 36'), σε έναν τελικό για γερά νεύρα.

Me 04'07'' για την λήξη και μετά το τάιμ άουτ η πεντάδα του Αταμάν συνέχισε να απαρτίζεται από Σλούκα, Ναν, Γκραντ (4φ.), Μήτογλου και Λεσόρ (4φ.). Ο Ναν έβαλε ένα σουτ ψυχολογίας (76-81), ενώ ο Γκαρντ έπαιξε μια μυθική άμυνα για να κλέψει την μπάλα από τα χέρια του Ταβάρες. Ο Σλούκας άφησε την μπάλα στα χέρια του Ναν και εκείνος ευστόχησε «πάνω» στον Ταβάρες για το +7 με 3' για την λήξη (76-83). Ο πρώην ΝΒΑer «έσβησε» τον Καμπάτσο στην άμυνα, ο Αργεντινός δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον εκνευρισμό του και χρεώθηκε με το 5ο φάουλ του, πηγαίνοντας στον πάγκο. Αντιθέτως, οι «πράσινοι» συνέχισαν την ιστορική εμφάνισή τους και ο Μήτογλου με ακόμα ένα τρίποντο έκανε το +10 (76-86).

Στο τελευταίο δίλεπτο τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει. Το «πάρτι» στην εξέδρα οδηγούσε τους παίκτες του Αταμάν, οι οποίοι ήταν ψύχραιμοι και αποτελεσματικοί... μέχρι τέλους, με τον Παναθηναϊκό Aktor να «ράβει» το 7ο αστέρι στη φανέλα του και να επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κορυφή ( τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 36-25, 54-49, 61-64, 80-95

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά του ιστορικού τελικού εδώ.

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

Ζεις στο maximum τη δράση του FINAL FOUR 2024! Μπαίνεις στο Pamestoixima.gr και ανακαλύπτεις δεκάδες επιλογές για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο FINAL FOUR σε κορυφαίες αποδόσεις! 40+ ειδικά στοιχήματα ομάδων και παικτών, Live Streaming*, ενισχυμένες αποδόσεις για μακροχρόνιες επιλογές και μοναδικές προσφορές*! Στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr το στοίχημα μπάσκετ περνάει σε άλλο επίπεδο!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».