Σοκ στο Μπλέιζερς-Θάντερ: Ο Μπιγιόμπο κατέρρευσε στον πάγκο! (vid)

Κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ στα 3:04 πριν την λήξη του πρώτου δωδεκαλέπτου, ο Μπίσμαρκ Μπιγιόμπο που κάθονταν στον πάγκο των Θάντερ, έχασε τις αισθήσεις τους και κατέρρευσε στο παρκέ!

Άμεσα τα ιατρικά τιμ των δύο ομάδων έσπευσαν από πάνω του, με τον 31χρονο σέντερ να ανακτά τις αισθήσεις του, αποχωρώντας άμεσα για τα αποδυτήρια, προκειμένου να περάσει από ιατρικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο Μπιγιόμπο δεν έχει κάποιο σοβαρό θέμα υγείας -χωρίς να αναφέρουν τα αίτια της κατάρρευσής του- και όπως είναι φυσικό δεν θα επιστρέψει στον αγώνα.

Δείτε παρακάτω τα σοκαριστικά video:

Not sure what happened but Biyombo fell over right during the timeout



He’s back on his feet and heading to the locker room on his own pic.twitter.com/BUHTOznfuU