Αναλαμβάνει το St. John's ο Πιτίνο με συμβόλαιο έξι ετών

Ο Ρικ Πιτίνο επέστρεψε το 2020 στο NCAA για χάρη των Iona Gaels, έχοντας... καθαρίσει από πάνω του τις «σκιές» από το πέρασμά του από το Λούιβιλ.

Ο πολύπειρος κόουτς, που έγραψε τη δική του ιστορία στο Κολεγιακό μπάσκετ, κατάφερε να οδηγήσει το Κολέγιο της Νέας Υόρκης σε τρεις διαδοχικές παρουσίες στην March Madness, δείχνοντας πως έχει ακόμα τον τρόπο να δημιουργεί ομάδες νικήτριες.

Πλέον ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού ετοιμάζεται για την επόμενη πρόκληση της καριέρας του. Αυτή αναμένεται να είναι στο St. John's, καθώς έφτασε σε συμφωνία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των Red Storm, που αγωνίζονται στην Big East περιφέρεια.

Το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια 6 ετών και στόχος είναι να επαναφέρει την «κόκκινη θύελλα» στην March Madness την ερχόμενη σεζόν.

