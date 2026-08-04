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Σαρωτικές αλλαγές στον Ολυμπιακό - Έρχονται 5 μεταγραφές, φεύγει και ο Ταρέμι

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Μετά τη Ναϊμέγκεν θα υπάρξουν τουλάχιστον 4 πωλήσεις και τουλάχιστον 5 προσθήκες. Ονόματα έκπληξη στην έξοδο!

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Σαρωτικές αλλαγές στον Ολυμπιακό - Έρχονται 5 μεταγραφές, φεύγει και ο Ταρέμι