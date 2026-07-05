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«Αυτή δεν είναι Εθνική Ελλάδας! Ήρθαν Γιόκιτς, Βαλαντσιούνας και όχι…»

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Η απαράδεκτη εικόνα και ήττα της Ελλάδας από την Πορτογαλία, η δύσκολη συνέχεια, οι ευθύνες και οι μεγάλες απουσίες.

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«Αυτή δεν είναι Εθνική Ελλάδας! Ήρθαν Γιόκιτς, Βαλαντσιούνας και όχι…»