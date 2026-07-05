Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ «Αυτή δεν είναι Εθνική Ελλάδας! Ήρθαν Γιόκιτς, Βαλαντσιούνας και όχι…» 05-07-2026 22:57 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η απαράδεκτη εικόνα και ήττα της Ελλάδας από την Πορτογαλία, η δύσκολη συνέχεια, οι ευθύνες και οι μεγάλες απουσίες. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ. 5,50€ η χωριάτικη, 8€ τα καλαμαράκια, 13,50€ η γαριδομακαρονάδα: Το πιο value for money ελληνικό νησί που βάζει τα γυαλιά στις overpriced Κυκλάδες menshouse.gr Τα παράτησε όλα για χάρη του, απέχει από τα social: H ηθοποιός σύζυγος του Θανάση Ευθυμιάδη παραμένει εντυπωσιακή στα 46 της (Pics) dailymedia.gr 28 χρόνια μετά την επιτυχία: Έτσι είναι σήμερα ο Τέλης, ο γόης φοιτητής του «Εμείς κι Εμείς» του Mega (Pics) dailymedia.gr Κουίζ Γεωγραφίας: Σου δίνουμε ένα γράμμα, μπορείς να βρεις ποια πρωτεύουσα αρχίζει από αυτό; menshouse.gr «Τελειώνει» (και) το ΠΑΣΟΚ ο Τσίπρας… instanews.gr Σύγχρονο combo guard με φαρμακερό χέρι: Το next big thing του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ menshouse.gr Αυτό δεν το περίμενε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ… instanews.gr Ο μέσος - αποκάλυψη του Μουντιάλ θα μπορούσε να παίζει σήμερα στον ΠΑΟΚ! menshouse.gr «Αυτή δεν είναι Εθνική Ελλάδας! Ήρθαν Γιόκιτς, Βαλαντσιούνας και όχι…» SHARE