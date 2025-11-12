Λος Άντζελες 2028: Ο στίβος ανοίγει το πρόγραμμα, η κολύμβηση μεταφέρεται στη δεύτερη εβδομάδα

Η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028 δημοσίευσε το συνοπτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης, πραγματοποιώντας μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν.

Ο στίβος και η κολύμβηση αλλάζουν θέση στο αγωνιστικό πρόγραμμα, καθώς τα εντός σταδίου αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού θα διεξαχθούν το πρώτο δεκαήμερο (15-24/7), ενώ οι αγώνες της πισίνας θα μεταφερθούν στη δεύτερη εβδομάδα (22-30/7).

Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω των εργασιών που απαιτούνται στο «SoFi Stadium», το οποίο θα φιλοξενήσει στις 14 Ιουλίου μέρος της Τελετής Έναρξης και στη συνέχεια θα μετατραπεί προσωρινά σε εγκατάσταση κολύμβησης. Η τετράκις Ολυμπιονίκης Τζάνετ Έβανς, μέλος της οργανωτικής επιτροπής, τόνισε ότι η αλλαγή αυτή θα επιτρέψει σε περισσότερους κολυμβητές να συμμετάσχουν στην Τελετή Έναρξης, κάτι που μέχρι σήμερα απέφευγαν λόγω του προγράμματός τους.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τη World Athletics, ορίστηκε ο τελικός των 100 μ. γυναικών για το βράδυ της πρώτης ημέρας των Αγώνων (15 Ιουλίου), με όλους τους γύρους να διεξάγονται την ίδια μέρα. Η ομοσπονδία μερίμνησε ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος ανάπαυσης για τους αθλητές που θα επιδιώξουν να αγωνιστούν σε δύο συναφή αγωνίσματα (όπως 100-200 μ., 200-400 μ., 800-1.500 μ., 1.500-5.000 μ., 5.000-10.000 μ. και μήκος-τριπλούν). Επιπλέον, στο πρόγραμμα προστίθεται η μικτή σκυταλοδρομία 4x100 μ., δίπλα στη μικτή 4x400 μ.

Οι αγώνες του στίβου θα διεξαχθούν στο ιστορικό «LA Memorial Coliseum», ενώ τα αγωνίσματα εκτός σταδίου έχουν προγραμματιστεί για τις 27, 29 και 30 Ιουλίου. Έτσι, ο στίβος θα έχει δράση στις 13 από τις συνολικά 19 ημέρες της διοργάνωσης. Ο μαραθώνιος των ανδρών θα γίνει την Κυριακή 30 Ιουλίου, με την απονομή να πραγματοποιείται στην Τελετή Λήξης.

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο των Αγώνων θα απονεμηθεί στο τρίαθλο γυναικών, ενώ η προτελευταία ημέρα (29/7) θα είναι η πιο «γεμάτη», με 26 τελικούς σε 23 διαφορετικά αθλήματα.

Η Σάνα Φέργκιουσον, επικεφαλής αθλημάτων του «Λος Άντζελες 2028», δήλωσε ότι ο προγραμματισμός βασίστηκε και στις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες, ώστε να εξασφαλιστεί η υγεία των αθλητών, των θεατών και των ζώων που συμμετέχουν στα ιππικά αγωνίσματα.

Η πώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2026, με περίπου 14 εκατομμύρια εισιτήρια να διατίθενται για 49 εγκαταστάσεις. Οι τιμές θα είναι προκαθορισμένες και θα υπάρξει έλεγχος για τη δευτερογενή αγορά.

Το Λος Άντζελες θα γίνει η τρίτη πόλη που φιλοξενεί τρεις Ολυμπιακές διοργανώσεις (1932, 1984, 2028) και για πρώτη φορά θα διοργανώσει και Παραολυμπιακούς Αγώνες. Οι Ολυμπιακοί θα διεξαχθούν από τις 14 έως τις 30 Ιουλίου 2028, με 51 αθλήματα σε 49 εγκαταστάσεις σε 18 περιοχές της Καλιφόρνια και στην Οκλαχόμα.

Η Τελετή Έναρξης έχει οριστεί για τις 14 Ιουλίου, ενώ αγωνιστική δράση θα υπάρχει ήδη από τις 12 έως τις 14 Ιουλίου σε εννέα αθλήματα, χωρίς όμως να απονέμεται κάποιο μετάλλιο πριν από την επίσημη έναρξη. Η Τελετή Λήξης θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου, την ίδια ημέρα που θα διεξαχθούν οι τελευταίοι τελικοί σε εννέα αθλήματα.