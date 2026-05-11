Στη Χαλκίδα η Εθνική Ανδρών για το τελευταίο στάδιο προετοιμασίας ενόψει Ολλανδίας

Ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα στη Χαλκίδα το δεύτερο και τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της Εθνικής Ανδρών για τον αγώνα της Τετάρτης (19:30-ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) με αντίπαλο την Ολλανδία για τα πλέι οφ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Ο αρχηγός Πέτρος Μπουκοβίνας ήταν ο τελευταίος που έφτασε σήμερα στην Ελλάδα και ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη αποστολή, ενώ σήμερα προπονήθηκε και ο Θόδωρος Μπόσκος.

Οι 19 αθλητές που βρίσκονται στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού Γιώργου Ζαραβίνα είναι οι: Μιχαηλίδης, Παπαντωνόπουλος, Θ. Παπάζογλου, Τζίμπουλας, Μάνθος (Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή), Παναγιώτου, Αραμπατζής (ΑΕΚ), Ελευθεριάδης, Παπαβασίλης (ΠΑΟΚ), Λ. Παπάζογλου, Παγιάτης (Αθηναϊκός Lamway Group), Mπατής (ΑΣΕ Δούκα), Μ. Στάθης (ΕΣΝ Βριλησσίων), Μπουκοβίνας (Κόμπουργκ- Γερμανία), Τόσκας (Σαμπερί- Γαλλία), Λιάπης (Οχρίδα- Βόρεια Μακεδονία), Μπόσκος (Μπουντάι- Ουγγαρία), Τζωρτζίνης (Γκορένιε- Σλοβενία), Τσακουρίδης (Φούχσε- Αυστρία).

Δηλώσεις

Αχιλλέας Τόσκας (διεθνής δεξιός ίντερ): «Βρισκόμαστε δύο ημέρες πριν τον αγώνα, οι προπονήσεις έχουν αρχίσει να έχουν μεγαλύτερη ένταση. Όλα τα παιδιά από το εξωτερικό έχουμε έρθει. Δίνουμε το 100% στις προπονήσεις για να είμαστε έτοιμοι. Γνωρίζουμε ότι θα είναι δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι, αλλά θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να πάρουμε τη νίκη».

Στέφανος Μιχαηλίδης (διεθνής πίβοτ): «Έχουμε μπει στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας μας για τα δύο ματς με την Ολλανδία. Θέλουμε την πρόκριση στο Παγκόσμιο. Θα παρουσιαστούμε έτοιμοι, θα μπούμε για να δώσουμε το 100% των δυνάμεων μας. Πρώτα απ’ όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους εαυτούς μας και μετά όσοι έρθουν στο γήπεδο, που ελπίζουμε να είναι πολλοί».