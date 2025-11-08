Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ στην Αυστρία επί της Άτζγκερσντορφ (28-35), κάνοντας το πρώτο «βήμα» πρόκρισης στις «16» του EHF European Cup.

Οι «ασπρόμαυρες» ταξίδεψαν στην Αυστρία, να αντιμετωπίσουν την Άτζγκερσντορφ στη Βιέννη, λίγες μέρες μετά την ήττα στο ντέρμπι Δικεφάλων από την ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να το πάρει πάνω του και μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο είχε ήδη χτίσει προβάδισμα 3-6, αξιοποιώντας πολλές διαφορετικές επιθετικές επιλογές.

Με Σεβδίλη, Πρέμοβιτς και Μιλόγεβιτς να βρίσκουν ρυθμό, η διαφορά ανέβηκε στο 5-10 στο 15′. Στη συνέχεια, Γκάτζιου και Πρέμοβιτς συνέχισαν να «εκτελούν», διαμορφώνοντας το 8-15 λίγο πριν το 20′. Οι λύσεις από Σεβδίλη, Μεντεσίδου και Ανδρίτσου κράτησαν τον Δικέφαλο μπροστά με 11-18, πριν οι γηπεδούχες μειώσουν και το ημίχρονο κλείσει στο 14-19 υπέρ του ΠΑΟΚ.

Στο 40′ οι γηπεδούχες πλησίασαν στους τέσσερις (20-24), αλλά ακολούθησε ξέσπασμα του ΠΑΟΚ που ουσιαστικά έκρινε το ματς. Μεντεσίδου, Μπροκάρντο, Πρέμοβιτς, Σεβδίλη και Γκάτζιου ανέβασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, 22-32. Από εκεί και πέρα το μόνο που απέμενε ήταν το τελικό σκορ, με τις ασπρόμαυρες να φεύγουν από την Αυστρία νικήτριες με 28-35.

Ο επαναληπτικός μεταξύ του Δικεφάλου και της ομάδας της Αυστρίας θα διεξαχθεί στη Μίκρα την Κυριακή στις 16/11 στις 18:30.