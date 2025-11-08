Οι «ασπρόμαυρες» ταξίδεψαν στην Αυστρία, να αντιμετωπίσουν την Άτζγκερσντορφ στη Βιέννη, λίγες μέρες μετά την ήττα στο ντέρμπι Δικεφάλων από την ΑΕΚ.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να το πάρει πάνω του και μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο είχε ήδη χτίσει προβάδισμα 3-6, αξιοποιώντας πολλές διαφορετικές επιθετικές επιλογές.
Με Σεβδίλη, Πρέμοβιτς και Μιλόγεβιτς να βρίσκουν ρυθμό, η διαφορά ανέβηκε στο 5-10 στο 15′. Στη συνέχεια, Γκάτζιου και Πρέμοβιτς συνέχισαν να «εκτελούν», διαμορφώνοντας το 8-15 λίγο πριν το 20′. Οι λύσεις από Σεβδίλη, Μεντεσίδου και Ανδρίτσου κράτησαν τον Δικέφαλο μπροστά με 11-18, πριν οι γηπεδούχες μειώσουν και το ημίχρονο κλείσει στο 14-19 υπέρ του ΠΑΟΚ.
Στο 40′ οι γηπεδούχες πλησίασαν στους τέσσερις (20-24), αλλά ακολούθησε ξέσπασμα του ΠΑΟΚ που ουσιαστικά έκρινε το ματς. Μεντεσίδου, Μπροκάρντο, Πρέμοβιτς, Σεβδίλη και Γκάτζιου ανέβασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, 22-32. Από εκεί και πέρα το μόνο που απέμενε ήταν το τελικό σκορ, με τις ασπρόμαυρες να φεύγουν από την Αυστρία νικήτριες με 28-35.
Ο επαναληπτικός μεταξύ του Δικεφάλου και της ομάδας της Αυστρίας θα διεξαχθεί στη Μίκρα την Κυριακή στις 16/11 στις 18:30.