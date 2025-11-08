Με μία κυριαρχική εμφάνιση ο ΠΑΟΚ πέρασε σαν... σίφουνας από τον Βύρωνα, επικρατώντας του Αθηναϊκού με 31-25.

Για την 8η αγωνιστική της Handball Premier, o ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Αθήνα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Αθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι με καθαρό μυαλό και αποφασιστικότητα, κρατώντας διακριτικά ένα προβάδισμα δύο τερμάτων. Οι γηπεδούχοι, όμως, δεν είχαν σκοπό να το αφήσουν έτσι. Πίεσαν, βρήκαν λύσεις και όχι μόνο ισοφάρισαν, αλλά γύρισαν και το παιχνίδι στο 13-12. Ο Δικέφαλος απάντησε, πάτησε... γκάζι και πήγε στα αποδυτήρια με το πάνω χέρι και σκορ 14-15.

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα άλλαξε επίπεδο. Οι παίκτες του Ανανιάδη μπήκαν με φρεσκάδα, ρυθμό και καθαρή ανωτερότητα, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους. Με σταθερή άνοδο στη διαφορά, έφτασαν στο +6 και από εκεί και πέρα κρατούσαν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Το τελικό 25-31 έδωσε μία ακόμα νίκη στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο.

Με τη νίκη αυτή ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 12 βαθμούς μετά από 8 αγωνιστικές στη Handball Premier όντας ολομόναχος και με απόσταση στην 3η θέση της βαθμολογίας, με τον Αθηναϊκό να μένει στην 4η με 9 αντίστοιχα.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Δικέφαλος υποδέχεται την ΑΕΚ στο ντέρμπι της αγωνιστικής, ενώ η ομάδα του Βύρωνα φιλοξενείται από τα Βριλήσσια.