Οι πιθανοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο EHF European Cup

Πανηγυρικές προκρίσεις για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο EHF European Cup γυναικών, με την κλήρωση του τρίτου γύρου να πραγματοποιείται αύριο (7/10) και τις δύο ομάδες να μαθαίνουν αντίπαλο.

Οι «ασπρόμαυρες» επικράτησαν δις της Σαμαντρέζα στη Βέροια και πήραν εύκολα το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο, όπου θα βρεθεί μόνο η ΑΕΚ, καθώς τόσο ΑΕΠ Πανόραμα όσο και Αναγέννηση Άρτας αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η Ένωση παρά την ήττα της στην μακρινή Ισλανδία, προκρίθηκε στον επόμενο γύρο επί της Σέλφος, μία ιστορική πρόκριση για το τμήμα.

Ο ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε στο 1ο γκρουπ, ενώ αντίστοιχα η ΑΕΚ στο 2ο, όντας πλέον στη φάση των «32», χωρίς να υπάρχει περιορισμός για μεταξύ τους διασταύρωση.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί αύριο (7/10 12:00), ενώ οι αγώνες θα γίνουν στις 8-9 Νοεμβρίου και 15-16 του ίδιου μήνα.

Pot 1

ŽRK Split 2010 (CRO)

Hazena Kynzvart (CZE)

Club Balonmán Atlético Guardes (ESP)

Replasa Beti-Onak (ESP)

A.C. PAOK (GRE)

Haukar (ISL)

Handball Erice SSD ARL (ITA)

Jomi Salerno (ITA)

HC Gjorche Petrov-WHC AD Skopje (MKD)

Cabooter Fortes Venlo (NED)

Westfriesland SEW (NED)

KPR Gminy Kobierzyce (POL)

Madeira Andebol SAD (POR)

ZORK Bor (SRB)

MSK IUVENTA Michalovce (SVK)

Bursa Büyüksehir BSK (TUR)

Pot 2

MADx WAT Atzgersdorf (AUT)

Union Korneuburg Damen (AUT)

HC Byala (BUL)

ATTICGO Bm Elche (ESP)

Costa del Sol Malaga (ESP)

AEK Athens HC (GRE)

KHF Istogu (KOS)

CASCADA - HC Garliava SC (LTU)

Handball Kaerjeng (LUX)

WHC Metalurg Avtokomanda (MKD)

H.V. Quintus (NED)

Energa Start Elblag (POL)

ADAA São Pedro do Sul (POR)

ZRK Mlinotest Ajdovscina (SLO)

Yellow Winterthur (SUI)

HK Slovan Duslo Sala (SVK)