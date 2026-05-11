Ο Μίλωνας ανακοίνωσε τον Τάις Τερ Χορστ

Ο Μίλωνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάις Τερ Χορστ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο πολύπειρος Ολλανδός ακραίος έχει αγωνιστεί σε μεγάλους συλλόγους της Ιταλίας, όπως οι Βερόνα, Πιατσέντζα, Ραβένα και Περούτζια, ενώ τα τελευταία χρόνια συνέχισε την καριέρα του σε ομάδες της Ασίας, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις από ανταγωνιστικά πρωταθλήματα.

Ο Τερ Χορστ αποτελεί σταθερό μέλος της Εθνικής Ολλανδίας εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, συμμετέχοντας σε κορυφαίες διοργανώσεις της CEV και της FIVB.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το τμήμα βόλεϊ του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον αθλητή Thijs ter Horst.

Ο Thijs ter Horst (γεννημένος στις 18 Σεπτεμβρίου 1991, Νάιφερνταλ, Ολλανδία) είναι διεθνής Ολλανδός αθλητής πετοσφαίρισης, που αγωνίζεται ως ακραίος (outside hitter). Έχει διακριθεί για τη δύναμη και τη σταθερότητά του στην Εθνική Ολλανδίας και σε συλλόγους κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης και της Ασίας.

Η καριέρα του ξεκίνησε σε ολλανδικές ομάδες όπως οι Landstede Volleybal και Langhenkel Doetinchem, ενώ σταδιακά κέρδισε θέση στην Εθνική Ανδρών. Έχει αγωνιστεί σε σημαντικά πρωταθλήματα: Ιταλία (Calzedonia Verona, Piacenza, Ravenna, Sir Safety Perugia), Νότια Κορέα (Samsung Bluefangs, Suwon KEPCO Vixtorm) και στη Μέση Ανατολή (Qadsia SC). Από το 2024 συνέχισε σε ασιατικά πρωταθλήματα με συλλόγους του Βιετνάμ και της Κίνας.

Ο ter Horst είναι σταθερό μέλος της Εθνικής Ολλανδίας από το 2011, συμμετέχοντας σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις της CEV και FIVB. Το 2019 ήταν από τους κορυφαίους σκόρερ της ομάδας στη Golden European League, ενώ το 2024 συνέχισε να αγωνίζεται για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Ο Ολλανδός αθλητής εντάσσεται στην οικογένεια του Μίλωνα, φέρνοντας μαζί του σημαντικές παραστάσεις από υψηλό επίπεδο και μεγάλη εμπειρία από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις.

Με ποιότητα, αγωνιστικότητα και προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο, ο Thijs ter Horst έρχεται να ενισχύσει την ομάδα μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του συλλόγου.

Η διοίκηση του Μίλωνα τον καλωσορίζει και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας!»