Μια απόφαση που έκρινε τους τίτλους: Ο άσημος Γιάντσουκ, ο διάσημος Κοβάτσεβιτς και τα μπλοκ στον Ερνάντεζ

Ποιον απέρριψε ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον Γιάντσουκ και πώς η απόφαση αυτή του χάρισε τελικά το φετινό Πρωτάθλημα.

Ήταν 9 Αυγούστου 2025 όταν γράφτηκε τούτο εδώ το κείμενο. «Ο Παναθηναϊκός βρήκε δεύτερο Νίλσεν». Γιατί αν ψάχνεις, βρίσκεις. Οι πράσινοι είναι back2back πρωταθλητές γιατί πήραν τις καλύτερες αποφάσεις το προηγούμενο καλοκαίρι. Εννιά μήνες μετά, έσπειραν ό,τι θέρισαν.

Ο τραυματισμός του εξαιρετικού Ρουμάνου ακραίου Άντριαν Ατσιομπανίτει πάγωσε τον Παναθηναϊκό το προηγούμενο καλοκαίρι. Θα αποτελούσε κολώνα του τριφυλλιού αλλά έπρεπε να αντικατασταθεί. Τότε προτάθηκε ο Ούρος Κοβάτσεβιτς. Ο Παναθηναϊκός ήταν υπό πίεση, οι αθλητές δεν ήταν αμέτρητοι στην αγορά αλλά ο σύλλογος πήρε την απόφαση να προσπεράσει τον 33χρονο Σέρβο που έκανε καριέρα σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά κουβαλούσε απραξία και τραυματισμούς.

Ο Κοβάτσεβιτς λίγους μήνες αργότερα αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ και παρουσιάστηκε κάτι σαν κράμα… Ντάντε-Ενγκαπέ. Ο θησαυρός αποδείχθηκε άνθρακας, ο Σέρβος έβγαλε ξανά τραυματισμούς, στους τρεις πρώτους τελικούς δεν αγωνίστηκε και στον 4ο αποδείχθηκε «κλειδί» η επιλογή του αντί του Τόρες. Γιατί ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Ο Κοβάτσεβιτς ήταν μεγάλος παίκτης, με φοβερή τεχνική αλλά το σύγχρονο βόλεϊ απαιτεί αθλητικότητα, κίνητρο, δύναμη.

Όλα όσα είχε ο άσημος Γιάντσουκ. Ένας Ουκρανός που δεν είχε βγει ποτέ από το πρωτάθλημα Ουκρανίας. Σήμερα είναι αυτός που κατά πάσα πιθανότητα θα αναδειχθεί MVP του πρωταθλήματος. Με άπιαστα χτυπήματα πάνω από το μπλοκ, την υποδοχή του να βελτιώνεται αισθητά όσο περνάει ο καιρός και τον ίδιο πρότυπο επαγγελματία και συμπαίκτη, επιβεβαίωσε ότι η Παναθηναϊκή φιλοσοφία που αναφέραμε τότε, από τον Πανταλέων και τον Ανδρεόπουλο μπορεί να κάνει θαύματα.

Είναι η ίδια φιλοσοφία που άφησε πίσω τον Ερνάντεζ και προχώρησε μπροστά, στην επιλογή του Νίλσεν. Ο Κουβανός παραμένει εξαιρετικός παίκτης και δεν αποδέχθηκε ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός προχώρησε. Πλέον κατακτά δεύτερο πρωτάθλημα σερί και εκείνος με το ξεχωριστό ταμπεραμέντο του έμεινε για τους πανηγυρισμούς σε μεμονωμένους πόντους των τελικών. Η ιστορία γράφεται στα τάραφλεξ κι όχι στα media και στα social media με βαρύγδουπες ατάκες.

Χθες το πρωτάθλημα κρίθηκε με τρόπο σπάνιο. Ο Ερνάντεζ «έμπαινε» στις κάμερες, κι έδειχνε να πυροβολάει τους αντιπάλους του και κατά διαβολική σύμπτωση και τα τρία σετ που πήρε ο Παναθηναϊκός μαζί με τον τίτλο, κρίθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Με μπλοκ πάνω στον Κουβανό. Πρώτα από τον Νίλσεν, μετά από μονό μπλοκ του Σπίριτο και στο τέλος το match ball τίτλου από τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο.

Ο Παναθηναϊκός είναι ξανά πρωταθλητής και έχει βάλει ήδη τις βάσεις κρατώντας με σωστές, έξυπνες κυρίως on time κινήσεις ΟΛΗ την ομάδα. Οι άλλοι κάνουν και πάλι φασαρία. Ο Παναθηναϊκός αθόρυβα τη δουλειά του. Κι η τούρτα από ότι φαίνεται θα έχει και κερασάκι…