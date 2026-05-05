Οι κλήσεις της Εθνικής Ανδρών για το European League 2026

Την Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 θα ξεκινήσει την προετοιμασία της η Εθνική ανδρών, ενόψει της συμμετοχής της στο European League 2026.

Οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και στο πλαίσιο της προετοιμασίας θα διεξαχθούν τρεις φιλικοί αγώνες με τη Ελβετία το τριήμερο 27-29 Μαΐου.

Η Ελλάδα στο πρώτο τουρνουά που θα γίνει 5-7 Ιουνίου θα ταξιδέψει στη Σουηδία για να αντιμετωπίσει τη χώρα από τη Σκανδιναβία και το Αζερμπαϊτζάν. Το δεύτερο τουρνουά θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα το τριήμερο 12-14 Ιουνίου και θα αντιμετωπίσουμε την Ισλανδία και την Βόρεια Μακεδονία.

Το τρίτο και τελευταίο τουρνουά που κληρώθηκε η Ελλάδα είναι στο Λουξεμβούργο και εκτός από την οικοδέσποινα χώρα θα αντιμετωπίσουμε και την Αυστρία.

Το αγωνιστικό σύστημα του European League Ανδρών

Στο European League ανδρών θα συμμετέχουν 27 χώρες και θα λάβουν όλες μέρος απευθείας στην κανονική φάση της διοργάνωσης.

Θα υπάρξει κοινή βαθμολογία και τη πρόκριση στην τετράδα θα πάρουν οι τέσσερις πρώτοι και θα αγωνιστούν στα χιαστί στα ημιτελικά (1-4, 2-3) με εντός και εκτός έδρας αγώνα. Το ίδιο και για τον τελικό.

Οι ομάδες του European League Ανδρών: Φινλανδία, Τσεχία, Ολλανδία, Ρουμανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισραήλ, Ελβετία, Εσθονία, Σλοβακία, Ισπανία, Κροατία, Δανία, Σουηδία, Λετονία, Βόρεια Μακεδονία, Ουγγαρία, Αυστρία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Κόσοβο, Αζερμπαϊτζάν, Ισλανδία, Γεωργία, Βοσνία, Αλβανία.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Χριστοφιδέλης κάλεσε τους παρακάτω αθλητές:

Ακραίοι

Θανάσης Πρωτοψάλτης (Αρχηγός)

Αλέξανδρος Ράπτης

Σπύρος Χανδρινός

Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος

Αλέξανδρος Νανόπουλος

Σταύρος Μούχλιας

Διαγώνιοι

Δημήτρης Μούχλιας

Άγγελος Μάρκου

Πασαδόροι

Μάρκος Γαλιώτος

Σταύρος Κασαμπαλής

Ματέο Χασμπάλα

Κεντρικοί

Θοδωρής Βουλκίδης

Δημοσθένης Λινάρδος

Λάμπρος Πητακούδης

Βαγγέλης Βαϊόπουλος

Δημήτρης Θεοδόσης

Λίμπερο

Άρης Χανδρινός

Δημήτρης Τζιάβρας

Τα τουρνουά της Εθνικής Ανδρών

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

19.00: Ελλάδα – Σουηδία

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

17.00: Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

17.00: Σουηδία – Αζερμπαϊτζάν

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

Ισλανδία – Ελλάδα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

20.30: Αυστρία – Λουξεμβούργο

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

19.30: Ελλάδα – Αυστρία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026