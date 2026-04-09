Σημαντική νίκη πανηγύρισε ο Φοίνικας Σύρου στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των πλέι άουτ, επικρατώντας της Κηφισιάς με 3-2 σετ και μειώνοντας τη μεταξύ τους διαφορά στους τρεις βαθμούς.

Με αυτή τη νίκη, ο Φοίνικας Σύρου ανέβηκε στους 19 βαθμούς, μειώνοντας τη διαφορά στους τρεις από την Κηφισιά, η οποία βρίσκεται στους 22. Ο Φλοίσβος ακολουθεί με 17.

Κορυφαίος για τον Φοίνικα ήταν ο Βασίλης Κωστόπουλος, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP της αναμέτρησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του.

Η αναμέτρηση είχε έντονες εναλλαγές και υψηλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τα πρώτα τέσσερα σετ. Η Κηφισιά μπήκε πιο δυνατά στο ματς και πήρε το προβάδισμα, ελέγχοντας το πρώτο σετ (22-25). Ο Φοίνικας, ωστόσο, αντέδρασε στο δεύτερο, όπου παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, έκανε την ανατροπή στο φινάλε και ισοφάρισε σε 1-1 (25-23).

Στο τρίτο σετ οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και πήραν προβάδισμα με 2-1 (25-21), όμως η Κηφισιά απάντησε στο τέταρτο, ισοφαρίζοντας εκ νέου (21-25) και στέλνοντας το ματς στο τάι μπρέικ.

Εκεί, ο Φοίνικας Σύρου εμφανίστηκε πιο ψύχραιμος και αποτελεσματικός στα κρίσιμα σημεία, καταφέρνοντας να επικρατήσει με 15-12 και να φτάσει σε μια πολύτιμη νίκη.

Διαιτητές: Νικάκης, Γεωργιάδης Στ. Διαιτητής Challenge: Γεωργουλέας. Παρατηρητής: Μαυρικίδης. Επόπτες: Συρίγος, Βρούτσης. Γραμματεία: Ταλάρου. Ρεπό Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 11-16, 17-21, 22-25

2ο σετ: 7-8, 16-15, 19-21, 25-23

3ο σετ: 7-8, 16-13, 21-16, 25-21

4ο σετ: 4-8, 11-16, 18-21, 21-25

5ο σετ: 5-4, 10-8, 12-11, 15-12

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 8 άσσους, 54 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων και της Κηφισιάς προήλθαν από 8 άσσους, 57 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (22-25, 25-23, 25-21, 21-25, 15-12) σε 129'

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Μικελούτσι 12 (7/10 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ρουσόπουλος 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Κωστόπουλος 19 (15/28 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 59% υπ. - 45% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 19 (17/42 επ., 2 μπλοκ), Μέχιτς 14 (9/19 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 71% υπ. - 46% άριστες), Καγιαλής 6 (4/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 46% υπ. - 36% άριστες), νεβότ, Αναγνώστου, Μήλης.

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Μπάνοφ 32 (22/46 επ., 7 άσσοι, 3 μπλοκ), Σπυριούνης 12 (11/23 επ., 1 μπλοκ, 59% υπ. - 35% άριστες), Στάνκοφ 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Φράγκος 15 (12/26 επ., 3 μπλοκ, 75% υπ. - 45% άριστες), Μπόρις 12 (9/14 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Παπαγγελόπουλος 5 (2/6 επ., 3 μπλοκ) / Φωλιάς (λ, 40% υπ. - 29% άριστες), Μπαρντακτζιάν.