Ο Μίλωνας πραγματοποίησε μία σπουδαία ανατροπή στη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας του Άρη με 3-2 σετ για τη 18η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0, η ομάδα της Νέας Σμύρνης έδειξε χαρακτήρα, γύρισε το παιχνίδι και πήρε δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για την οκτάδα.

Ο Άρης μπήκε δυναμικά στο πρώτο σετ και προηγήθηκε με 7-2, εκμεταλλευόμενος την πίεση στο σερβίς και το αποτελεσματικό τρανζίσιον. Ο Μίλωνας μείωσε σε 11-9, όμως οι γηπεδούχες ξέφυγαν ξανά με 17-11 και έφτασαν στο σετ μπολ στο 24-19, κατακτώντας τελικά το σετ με 25-22 για το 1-0.

Στο δεύτερο σετ η εικόνα ήταν παρόμοια. Ο Άρης πήρε προβάδισμα 12-8 και με σερί καλών σερβίς και συνεχόμενα μπλοκ ανέβασε τη διαφορά στο 18-10. Χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα, έκλεισε το σετ με 25-14, κάνοντας το 2-0 και βάζοντας γερά θεμέλια νίκης.

Η ανατροπή άρχισε στο τρίτο σετ. Ο Μίλωνας μπήκε αποφασισμένος, προηγήθηκε 1-4 και 3-8, ενώ με εντυπωσιακό σερί -στο οποίο καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα σερβίς και οι άσσοι της Αργυρίου- εκτόξευσε το σκορ στο 4-17. Η διαφορά παρέμεινε σε διψήφια επίπεδα (8-20, 12-23), με τις φιλοξενούμενες να κατακτούν το σετ με 14-25 και να μειώνουν σε 2-1.

Στο τέταρτο σετ ο Μίλωνας συνέχισε με την ίδια ένταση, προηγούμενος 4-8. Ο Άρης αντέδρασε και με σερί 7-0 πέρασε μπροστά 14-11, όμως η ομάδα της Νέας Σμύρνης απάντησε άμεσα, κάνοντας το 15-16 και στη συνέχεια 17-21. Με σταθερό μπλοκ και σωστές επιλογές στην επίθεση, έκλεισε το σετ με 20-25, ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Στο τάι μπρέικ οι φιλοξενούμενες είχαν την ψυχολογία με το μέρος τους. Προηγήθηκαν 3-6 και 5-10, διατηρώντας τον έλεγχο παρά την προσπάθεια του Άρη να μειώσει σε 9-11. Ο Μίλωνας διαχειρίστηκε σωστά τα τελευταία ράλι και έφτασε στο 12-15, ολοκληρώνοντας μία μεγάλη ανατροπή.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Τσιούλα, Παρατηρητής: Γεωργιάδης, Επόπτες: Ψύχου, Σταυρίδου, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-2, 16-11, 21-16, 25-22

2ο σετ: 8-6, 16-10, 21-11, 25-14

3ο σετ: 3-8, 4-16, 10-21, 14-25

4ο σετ: 4-8, 15-16, 17-21, 20-25

5ο σετ: 3-5, 5-10, 6-12, 12-15

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 3 άσσους, 57 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 9 άσσους, 61 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (25-22, 25-14, 14-25, 20-25, 12-15) σε 128'

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Όλουτς 15 (14/41 επ., 1 μπλοκ, 35% υπ. - 17% άριστες), Πολυνοπούλου 11 (7/11 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Μερτέκη 12 (10/32 επ., 2 μπλοκ, 62% υπ. - 25% άριστες), Ξανθοπούλου 1 (1/5 επ.), Ζαντοροζνάι 27 (22/60 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Κοκότη 6 (3/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ, 42% υπ. - 12% άριστες), Ευθυμιοπούλου (λ, 34% υπ. - 25% άριστες), Τόλιου, Γζουντέλλη, Έριτς 1 (1 μπλοκ).

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σάρις 18 (14/47 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Σαλκούτε 21 (18/48 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 50% υπ. - 26% άριστες), Πήττα 9 (5/10 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ζαφειρίου 19 (18/39 επ., 1 μπλοκ, 79% υπ. - 43% άριστες), Αργυρίου 11 (5/17 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ) / Χάνα (λ, 56% υπ. - 38% άριστες), Ωραιοπούλου (λ), Λεονταρίδου, Χατζηγρηγορίου, Σκουλούδη, Μπρουκς.