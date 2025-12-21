Η πιο ομάδα από όλες

Αυλαία έπεσε για τη Volley League όσον αφορά το 2025 και η βαθμολογία αλλά κυρίως η εικόνα των ομάδων είναι κάτι που δύσκολα θα μπορούσε να προβλέψει κανείς. Ο Μίλωνας όχι μόνο κρατιέται στην κορυφή αλλά έχει πλέον διαφορά τεσσάρων βαθμών την ώρα που βλέπει τους διώκτες του να πάσχουν.

Ούτε ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος του Μίλωνα (που λέγεται Σάκης Ψάρρας) θα μπορούσε να προβλέψει ότι το φινάλε του 2025 η ομάδα του θα αποχαιρετούσε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις όντας στην κορυφή και με διαφορά τεσσάρων βαθμών από τη δεύτερη θέση. Ο Μίλωνας σαφώς και δε βρίσκεται τυχαία εκεί αλλά ούτε του χαρίστηκε κάτι με το 8/8 να μιλάει από μόνο του.

Αυτό που κάνει τη διαφορά στη φετινή σεζόν είναι κάτι πολύ απλό και παράλληλα κάτι δύσκολο. Ο Μίλωνας είναι πραγματική ομάδα, είναι ένα σύνολο με χημεία και πολύ καλά δουλεμένο. Η ομάδα έχει ισορροπία στο ρόστερ της παρότι έχει αντιθέσεις. Αντιθέσεις καθώς διαθέτει παίκτες σαν τον Αγκάμεζ και τον Πετρέα, με μεγάλη εμπειρία και κάποια ηλικία, αλλά και παίκτες σαν τον Νανόπουλο, τον Χάκα και τον Θεοδόση, νεαρούς αλλά εξαιρετικά ώριμους πνευματικά και αγωνιστικά.

Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ εμφάνισαν κλυδωνισμούς και σκαμπανεβάσματα, κάτι στο οποίο δε φταίει φυσικά ο Μίλωνας αλλά απολαμβάνει τα προνόμια που του έφεραν αυτές οι συνθήκες. Από αυτούς τους τρεις η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο μόνος που έχει εμφανώς ανοδική τάση αφού ο Κοβάσεβιτς και ο Τζέντρικ έκαναν την ομάδα όχι μόνο καλύτερη αλλά την ξαναέβαλαν στη συζήτηση για τίτλους. Ο Παναθηναϊκός περνάει τη δική του περίοδο κρίσης ενώ ο Ολυμπιακός πάνω που έδειξε να ανακάμπτει εμφάνισε ξανά αδυναμίες κάτι που έγινε εμφανές κόντρα στον Φλοίσβο.

Αν ο Μίλωνας πληγώνεται από κάτι ως τώρα αυτό είναι οι δύο διοργανώσεις πέραν του πρωταθλήματος. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έχει καταφέρει να γίνει διεκδικήτρια τίτλων τα τελευταία χρόνια οπότε το γεγονός ότι δεν κατάφερε να πετύχει κάτι αξιόλογο στο League Cup λογίζεται ως αποτυχία. Όπως και το ότι κόντρα στην Καρλοβάρσκο δεν κατάφερε να πάει τίποτα και ακολουθεί μια ρεβάνς με πολύ υψηλό επίπεδο δυσκολίες πλέον.

Οι προαναφερθέντες νεαροί παίκτες του Μίλωνα δεν είναι πλέον άπειροι και αυτό τους αφαιρεί κάτι από «ελαφρυντικά» που πιθανώς να υπήρχαν σε άλλη περίπτωση. Ο Σάκης Ψάρρας έχτισε και φέτος μια ομάδα με τη γνωστή δική του συνταγή κάτι που σημαίνει ότι πιστεύει για τα καλά σε όλους τους παίκτες του. Το ζητούμενο είναι πως θα καταφέρει αυτό το σύνολο να κάνει το… κλικ και να κάνει ακόμα μια υπέρβαση είτε αυτή λέγεται κατάκτηση Κυπέλλου είτε τελικοί της Volley League γιατί προφανώς οι άνθρωποι της ομάδας δεν αρκούνται στο ότι είναι πρώτοι και στο +4 με το τέλος της 8ης αγωνιστικής.

Προφανώς το πρωτάθλημα στο δεύτερο μισό θα γίνει ακόμα πιο… άγριο αφού Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα ανακάμψουν και φυσικά γιατί οι ομάδες που ακολουθούν αρχίζουν πλέον να καίγονται για βαθμούς. Οπότε ότι θα ακολουθήσει μέχρι την 18η αγωνιστική μπορεί να συνοδεύεται με ακόμα περισσότερες εκπλήξεις και αναπάντεχα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά ο Μίλωνας μέχρι στιγμής είναι καλύτερος όλων και δικαίως μπορεί να αποχαιρετήσει το 2025 στην κορυφή.