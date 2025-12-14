Ο Φοίνικας Σύρου εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και επικράτησε καθαρά της Κηφισιάς με 3-0 σετ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο διαδοχικές ήττες.

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό πρώτο σετ, στο οποίο οι δύο ομάδες πάλεψαν πόντο-πόντο, με τους γηπεδούχους να λυγίζουν τελικά την Κηφισιά με 34-32. Από εκεί και πέρα, η ομάδα του Θάνου Τερζή είχε τον έλεγχο του ρυθμού, κράτησε σταθερά το προβάδισμα τόσο στο δεύτερο όσο και στο τρίτο σετ και δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Φοίνικας πανηγύρισε την τρίτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, έφτασε τους 9 βαθμούς και κοιτάζει πλέον ψηλότερα στη βαθμολογία, περιμένοντας παράλληλα ένα στραβοπάτημα της Καλαμάτας 80. Η επιτυχία αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά τη σημαντική ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στη γαλλική Σομόν.

Στον αντίποδα, η Κηφισιά του Νίκου Ζαλμά γνώρισε την πέμπτη συνεχόμενη ήττα της και παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 3 βαθμούς, ισόβαθμη με τον Φλοίσβο.

Κορυφαίος του αγώνα αναδείχθηκε ο Γάλλος πασαδόρος του Φοίνικα, Τόμας Νεβό.

Διαιτητές: Βουδούρης, Πρέντζας, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Βρούτσης, Παπαγιαννόπουλος, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 14-16, 21-17, 34-32

2ο σετ: 8-7, 16-13, 21-19, 25-22

3ο σετ: 8-4, 16-14, 21-18, 25-21

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 11 άσους, 44 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων ενώ της Κηφισιάς από 3 άσους, 45 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 3-0 (34-32, 25-22, 25-21)

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό 1 (1/2 επ.), Μικελούτσι 12 (7/9 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Αναγνώστου 6 (4/8 επ., 2 άσοι), Τρούχτσεφ 23 (16/30 επ., 5 άσοι, 2 μπλοκ, 46% υπ. - 15% άριστες), Κωστόπουλος 6 (5/12 επ., 1 μπλοκ, 73% υπ. - 55% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 13 (11/26 επ., 2 άσοι) / Μπουράκης (λ., 62% υπ. - 29% άριστες), Σαλταφερίδης, Ρουσσόπουλος

ΚΗΦΙΣΙΑ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 10 (9/18 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. - 29% άριστες), Μπάνοφ 17 (15/31 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Σπυριούνης 7 (6/13 επ., 1 άσος, 36% υπ. - 23% άριστες), Στάνκοφ 2 (2/2 επ.), Σπηλιώτης 5 (5/6 επ.), Μπόρις 6 (5/8 επ., 1 μπλοκ) / Φωλιάς (λ., 67% υπ. - 47% άριστες), Κονίδης, Παπαδόπουλος 1 (1 άσος), Τζάρας, Φράγκος 3 (3/5 επ., 83% υπ. - 67% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ.)