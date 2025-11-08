Ο Μίλωνας πανηγύρισε μια εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη μέσα στο «Παλατάκι», επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-0 σετ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Volley League, σε ένα ματς όπου ξεχώρισε ο MVP Αλέξανδρος Νανόπουλος. Ο «Δικέφαλος» αγωνίστηκε χωρίς τον τιμωρημένο Κοκκινάκη και δεν κατάφερε να βρει λύσεις απέναντι στους εξαιρετικούς φιλοξενούμενους.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα, με τον Αγκάμεζ να δίνει τον ρυθμό και να οδηγεί το σκορ στο 1-4 και 7-11.

Παρότι ο Ερνάντεζ κράτησε επιθετικά τον ΠΑΟΚ κοντά (9-12), ο Μίλωνας είχε τον έλεγχο με τον Νανόπουλο σε σπουδαία μέρα, φτάνοντας στο 10-16. Οι γηπεδούχοι μείωσαν ως το 16-20, όμως ένα άσος του Αγκάμεζ έβαλε τέλος στο πρώτο σετ με 20-25 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Στο δεύτερο σετ, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει, προηγήθηκε με 4-1 χάρη στα καλά σερβίς του Κάρτεφ, όμως ο Μίλωνας δεν άργησε να βρει ρυθμό. Με τους Πολουγιάν και Νανόπουλο να «χτυπούν» ασταμάτητα, οι φιλοξενούμενοι ανέτρεψαν την κατάσταση (6-10, 10-14).

Ο ΠΑΟΚ πλησίασε στο 18-20, αλλά ο Μίλωνας διατήρησε την ψυχραιμία του και με καθοριστικές επιθέσεις στο φινάλε κατέκτησε και το δεύτερο σετ με 20-25, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης.

Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Οι δύο ομάδες βάδιζαν χέρι-χέρι (5-5, 12-15), με τον Μίλωνα να εκμεταλλεύεται την αστάθεια στην υποδοχή του ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» αντέδρασε με τον Ερνάντεζ να ισοφαρίζει (19-19) και λίγο αργότερα να δίνει σετ μπολ (24-23).

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι δεν τα παράτησαν· Πολουγιάν και Νανόπουλος κράτησαν όρθια την ομάδα τους και σε ένα συναρπαστικό φινάλε που έφτασε ως το 35-37, ο Μίλωνας πήρε τη μεγάλη νίκη και το καθαρό τρίποντο μέσα στη Θεσσαλονίκη.

Τα σετ: 20-25, 20-25, 35-37