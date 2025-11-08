Με κορυφαία τη Σίζαρ και καθοριστική τη Νίκη Απλαδά, ο ΠΑΟΚ πέρασε με δυσκολία από το Ζωγράφου, επικρατώντας του μαχητικού Ηλυσιακού με 3-1 σετ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεκίνησε δυναμικά, επιβάλλοντας τον ρυθμό του από νωρίς με τις Σίζαρ και Τοντάι να δίνουν επιθετικές λύσεις, παίρνοντας το προβάδισμα (7-10). Ο Ηλυσιακός αντέδρασε με Κάντγουορθ και Στόκμαν, ανέτρεψε προσωρινά την κατάσταση (18-17), όμως ο ΠΑΟΚ απάντησε με σερί 0-6 και έκλεισε το πρώτο σετ υπέρ του με 22-25.

Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Παρά τα λάθη του ΠΑΟΚ που έδωσαν προβάδισμα στις γηπεδούχες (18-16), η Σίζαρ ανέλαβε δράση, ανατρέποντας την κατάσταση (18-19), ενώ η Σαντιάγκο «σφράγισε» το 0-2 με δικό της πόντο (22-25).

Στο τρίτο σετ, ο Ηλυσιακός, με τις Αγγελοπούλου και Κίλιτς να ηγούνται, πήρε τα ηνία (21-18) και, παρότι ο ΠΑΟΚ πλησίασε (24-22), κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στα σετ (25-22).

Στο τέταρτο και τελευταίο σετ, οι «ασπρόμαυρες» μπήκαν αποφασισμένες να καθαρίσουν το παιχνίδι, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα (13-17). Παρά την αντίσταση του Ηλυσιακού, που μείωσε σε 20-23, η Σίζαρ και η Απλαδά πήραν κρίσιμους πόντους και ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη νίκη με 21-25, μετά από άουτ επίθεση της Αγγελοπούλου.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο του και έφτασε τους 10 βαθμούς, ενώ ο Ηλυσιακός παρέμεινε στους 2.

1ο σετ: 7-8, 15-16, 18-21, 22-25

2ο σετ: 7-8, 16-15, 19-21, 22-25

3ο σετ: 8-5, 16-15, 21-18, 25-22

4ο σετ: 5-8, 12-16, 16-21, 21-25

Τα σετ: 1-3 (22-25, 22-25, 25-22, 21-25) σε 117'.

*Οι πόντοι του Ηλυσιακού προήλθαν από 4 άσσους, 51 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 4 άσσους, 60 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Ηλυσιακός (Αντώνης Παπαδόπουλος): Κάντγουορθ 19 (16/38 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 38% υπ.-21% άριστες), Αγγελοπούλου Γ. 15 (12/40 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 18% υπ.-09% άριστες), Σταυριανίδη 10 (7/14 επ., 3 μπλοκ), Στόκμαν 8 (7/11 επ., 1 μπλοκ), Μουτίρι 4 (3/11 επ., 1 μπλοκ), Ξανθοπολούλου 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ, 20% υπ.-13% άριστες), Κίλις 7 (5/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 27% υπ.-20% άριστες), Νικολαϊδη 2 (1/6 επ., 1 μπλοκ), Αγγελοπούλου Ειρ., Σακκά Σ..

ΠΑΟΚ F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 18 (13/37 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Τοντάι 9 (7/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σίζαρ 20 (19/33 επ., 1 μπλοκ, 41% υπ.-15% άριστες), Βαν Ντε Βίβερ 5 (4/7 επ., 1 άσσος), Σαντιάγο 11 (11/36 επ., 29% υπ.-08% άριστες), Κιουτσιούκη 5 (3/7 επ., 2 μπλοκ) / Καραμπάση (λ, 25% υπ.-10% άριστες), Απλαδά 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ), Αρμουτσή.