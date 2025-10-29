Ο ΑΟ Θήρας πανηγύρισε τη νίκη με 3-2 σετ επί του Πανιωνίου Betsson για τον 1ο γύρο του CEV Challenge Cup Γυναικών, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «32»

Ο ελληνικός «εμφύλιος» ήταν συναρπαστικός, με εναλλαγές και δυνατές φάσεις. Ο Πανιώνιος μπήκε πιο δυνατά και κατέκτησε το πρώτο σετ, όμως ο ΑΟ Θήρας απάντησε με αποφασιστικότητα, βελτίωσε το παιχνίδι του και προηγήθηκε με 2-1. Οι φιλοξενούμενες ισοφάρισαν σε 2-2, στέλνοντας τον αγώνα στο τάι μπρέικ, όπου η ομάδα της Σαντορίνης ξεκίνησε εντυπωσιακά και προηγήθηκε με 10-2. Ο Πανιώνιος αντέδρασε και μείωσε σε 13-12, ωστόσο ο ΑΟ Θήρας διατήρησε την ψυχραιμία του και «σφράγισε» τελικά τη νίκη, η οποία συνδυάστηκε με το ιδανικό ντεμπούτο του Μανώλη Σκουλικάρη στον πάγκο του.

Η Ρίκα Μάασε πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας 24 πόντους, ενώ καθοριστικές ήταν και οι Τσιόγκα και Άμποτ με 16 πόντους η καθεμία. Από την πλευρά του Πανιωνίου, ξεχώρισε η Ριστίσεβιτς με 23 πόντους.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στο «Ανδρέας Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη, όπου θα κριθεί η πρόκριση στους «32» της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο ΑΟ Θήρας προκρίνεται με νίκη με οποιοδήποτε σκορ, ο Πανιώνιος χρειάζεται επικράτηση με 3-0 ή 3-1 για να πάρει απευθείας το εισιτήριο, ενώ αν το ματς λήξει 3-2 υπέρ του, θα ακολουθήσει «χρυσό σετ».

Το ματς

Στο πρώτο σετ, η ομάδα της Σαντορίνης ξεκίνησε καλύτερα και πήρε αρχικά τα ηνία με 9-4, ωστόσο ο Πανιώνιος βρήκε ρυθμό και ισοφάρισε σε 11-11. Το παιχνίδι στη συνέχεια κύλησε πόντο-πόντο, με τη Νέα Σμύρνη να έχει τριπλή ευκαιρία στο 21-24 και τελικά να κατακτά το σετ με 25-23, κάνοντας το 0-1.

Ο ΑΟ Θήρας αντέδρασε άμεσα στο δεύτερο σετ. Παρότι ο Πανιώνιος προηγήθηκε με 19-14, η ομάδα του Μανώλη Σκουλικάρη βρήκε λύσεις στην επίθεση, έκανε ένα εντυπωσιακό σερί πέντε πόντων και ανέτρεψε την κατάσταση, παίρνοντας τελικά το σετ με 25-23 και ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο τρίτο σετ, οι γηπεδούχες κυριάρχησαν απόλυτα. Άνοιξαν γρήγορα τη διαφορά στο 12-6, έφτασαν μέχρι το 18-9 και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης, κλείνοντας το σετ με 25-19 για το 2-1.

Στο τέταρτο, ο Πανιώνιος αντέδρασε. Παρότι βρέθηκε πίσω με 7-4, με την Ατανασίεβιτς να κάνει τη διαφορά, η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς ανέβασε στροφές και με συνεχόμενα επιθετικά σερί έφτασε στο 13-25, στέλνοντας την αναμέτρηση στο τάι μπρέικ.

Στο πέμπτο και καθοριστικό σετ, ο ΑΟ Θήρας μπήκε φουριόζος. Αν και βρέθηκε πίσω με 0-1, απάντησε με ένα εντυπωσιακό σερί εννέα πόντων για το 9-1, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα. Ο Πανιώνιος προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 13-12, αλλά οι νησιώτισσες κράτησαν την ψυχραιμία τους και με την Μάασε να τελειώνει τη φάση, κατέκτησαν το σετ με 15-12 και τη νίκη με 3-2.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-15, 20-21, 23-25

2ο σετ: 6-8, 12-16, 18-21, 25-23

3ο σετ: 8-5, 16-9, 21-15, 25-19

4ο σετ: 7-8, 12-16, 12-21, 13-25

5ο σετ: 5-1, 10-2, 12-7, 15-12

*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 8 άσσους, 65 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 11 άσσους, 57 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (23-25, 25-23, 25-19, 13-25, 15-12) σε 137'

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 3 (2/6 επ., 1 άσσος), Πάβιτσιτς 15 (12/35 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 60% υπ. - 27% άριστες), Μάασε 24 (22/59 επ., 2 άσσοι), Δημητριάδη 7 (5/14 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τσιόγκα 16 (9/18 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Άμποτ 16 (14/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 52% υπ. - 21% άριστες) / τουλγαρίδου (λ, 43% υπ. - 7% άριστες), Σαουλίδου (λ), Μπαρμπαλιού, Θωμαΐδου, Γενιτσαρίδη, Κεραμιτσοπούλου 1 (1/1 επ.).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 23 (15/25 επ., 6 άσσοι, 2 μπλοκ, 43% υπ. - 25% άριστες), Κοβαλέφσκα, Ατανασίγιεβιτς 21 (17/56 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 50% υπ. - 18% άριστες), Λόχμαντσουκ 10 (10/35 επ.), Λαμπρούση 11 (9/15 επ., 2 άσσοι), Καρέλια 1 (1/5 επ.) / Ξανθοπούλου (λ, 64% υπ. - 18% άριστες), Κακουράτου (λ), Νομικού, Αλεξάκου 6 (2/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 47% υπ. - 13% άριστες), Φλιάκου 3 (3 μπλοκ), Ραχίμοβα (0/7 επ.).