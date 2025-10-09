Ξηντάρα: «Πρέπει να χτίσουμε σαν ομάδα πάνω στην κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου»

Την ικανοποίησή της για την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου και την πρόκριση της ΑΕΚ στο Challenge Cup εξέφρασε η Εβίτα Ξηντάρα.

Η αρχηγός και λίμπερο της Ένωσης τόνισε πως η επιτυχία αυτή αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα της χρονιάς, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα πρέπει να «χτίσει» πάνω στη δυναμική που απέκτησε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Εβίτα Ξηντάρα στην επίσημη σελίδα της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ:

«Ήταν ο πρώτος στόχος που είχαμε θέσει για τη νέα χρονιά και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες που τα καταφέραμε! Δεν ήταν εύκολο το τουρνουά, 3 συνεχόμενα παιχνίδια αλλά πιστεύω πως όλος ο οργανισμός της ομάδας έβαλε τα δυνατά του, εμείς σαν παίχτριες, όλο το προπονητικό σταφ και γυρνάμε πίσω με το Βαλκανικό κύπελλο και τη συμμετοχή μας στο Challenge Cup!

Πρέπει να χτίσουμε σαν ομάδα πάνω σε αυτό, βγάλαμε αρκετά στοιχεία απ’ αυτά που θέλουμε να μας χαρακτηρίζουν και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι!

Είμαι πολύ χαρούμενη για το MVP, ήταν μεγάλη τιμή αλλά σημαντικότερο για μένα σε αυτό το τουρνουά ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου. Η ΑΕΚ χρειάζεται τέτοιους τίτλους, είναι στο DNA της να τους κατακτά και είμαι πολύ χαρούμενη που το καταφέραμε. MVP είναι όλη η ομάδα για όλη την προσπάθεια που έκανε!

Συνεχίζουμε με πολλή δουλειά ενωμένες για να έρθουν και άλλες τέτοιες όμορφες στιγμές».