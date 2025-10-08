ΠΑΟΚ: Κάρτεφ και επίσημα

Παίκτης της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο κεντρικός Νικολάι Κάρτεφ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα βόλεϊ ανδρών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Νικολάι Κάρτεφ, για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Γεννημένος στην Βουλγαρία στις 20/09/1995, ο Νικολάι Κάρτεφ αγωνίζεται ως κεντρικός και έχει ύψος 204cm.

Έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο βόλεϊ το 2011 από την Victoriya Volley, όντας μάλιστα διεθνής με την Εθνική Βουλγαρία Κ21. Στην Victoriya Volley έμεινε έως το 2014.

Η σεζόν 2014-15 τον βρήκε στην Montana, όντας πλέον διεθνής με την Εθνική Ανδρών της Βουλγαρίας.

Η επόμενη σεζόν (2015-16) τον βρήκε στην Neftochimic Burgas, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Βουλγαρίας. Παράλληλα, με την Εθνική Ανδρών Βουλγαρίας κατέκτησε την τέταρτη θέση στο Golden League.

Την σεζόν 2017-18 επέστρεψε και πάλι στην Neftochimic Burgas, ύστερα από ένα χρόνο στην Montana, κατακτώντας μάλιστα το εγχώριο «τρεμπλ» (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ). Την επόμενη σεζόν, και πάλι με τη φανέλα της Neftochimic Burgas, κατέκτησε το Πρωτάθλημα και Κύπελλο Βουλγαρίας, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε στο Champions League και το CEV Cup.

Τη σεζόν 2019-20 αγωνίστηκε στην Hebar Pazardzhik, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Βουλγαρίας. Την επόμενη σεζόν (2020-21) παίζοντας και πάλι για λογαριασμό της Hebar Pazardzhik, κατέκτησε το Πρωτάθλημα Βουλγαρίας, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε στην VNL με την Εθνική του. Η σεζόν 2021-22 ήταν και πάλι παραγωγική, κατακτώντας με την Hebar Pazardzhik το εγχώριο «τρεμπλ».

Η σεζόν 2022-23 τον βρήκε για πρώτη φορά εκτός Βουλγαρίας, παίζοντας στην Γαλλία, για λογαριασμό της Spacer's Toulouse.

Η επόμενη σεζόν (2023-24) τον βρήκε στην Τουρκία, για λογαριασμό της Arkas Spor, παίζοντας στον τελικό του Κυπέλλου Τουρκίας, και φτάνοντας στους «4» του CEV Men's Cup.

Την προηγούμενη σεζόν (2024-25) αγωνίστηκε στην Τσεχία με τη φανέλα της VK Lvi Praha, κατακτώντας το εγχώριο «νταμπλ», με τις εμφανίσεις του να συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίτευξη των δύο στόχων.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Νικολάι Κάρτεφ δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που γίνομαι μέλος της ομάδας του ΠΑΟΚ. Είμαι πολύ περήφανος που θα αγωνίζομαι σ' έναν τέτοιο Σύλλογο, έναν από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα. Φυσικά, η παρουσία του Κόλεφ στην ομάδα κάνει την ενσωμάτωση μου ακόμα πιο εύκολη, διότι πρόκειται για έναν συμπατριώτη μου και καλό μου φίλο. Όλα τα παιδιά με υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο στην ομάδα, και αυτό με έκανε να νιώθω οικεία από τις πρώτες μέρες μου εδώ. Ο ερχομός μου στον ΠΑΟΚ συνδέεται και με τη σεζόν όπου ο Σύλλογος συμπληρώνει τα 100 χρόνια ιστορίας του, κάτι το οποίο μου δίνει έξτρα κίνητρο, διότι θέλω να βρίσκεται και το δικό μου όνομα στην πλούσια ιστορία του ΠΑΟΚ, ειδικά τη φετινή σεζόν. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν και να κερδίσουμε τρόπαια».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Νικολάι!