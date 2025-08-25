Κασαμπαλής στο SDNA: «Σενάριο για ταινία η περσινή σεζόν - Έχουμε την ποιότητα για να διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους»

Ο Σταύρος Κασαμπαλής μιλώντας στο SDNA, μίλησε για την περσινή σεζόν που κατέκτησε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, για τις δύσκολες στιγμές του «τριφυλλιού» μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Ελλάδας από τον ΠΑΟΚ, αλλά και για την επερχόμενη σεζόν.

Για όλους και όλα μίλησε πριν το πρώτο επίσημο σερβίς, ο πασαδόρος του Παναθηναϊκού, Σταύρος Κασαμπαλή, αποκαλώντας ως σενάριο για κινηματογραφική ταινία την περασμένη σεζόν, τα όσα συνέβησαν ώστε να αναδειχθούν πρωταθλητές οι «πράσινοι» και για τους στόχους για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά παρακάτω όσα είπε ο διεθνής πασαδόρος στο SDNA:

Πως σε βρίσκει ψυχολογικά η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν;

Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέψαμε με την ομάδα πίσω στο Μετς. Έρχεται μια απαιτητική και εύχομαι μια όμορφη χρονιά, είμαι ενθουσιασμένος που γνώρισα κάποιους από τους νέους συμπαίκτες μου, περιμένουμε με ανυπομονησία να ενσωματωθούν και οι υπόλοιποι, για να αρχίσουμε να δουλεύομε την χημεία μας και μετά τα τεχνικά, αγωνιστικά και θεωρητικά στοιχεία του αθλήματος.

Η περσινή σεζόν τα είχε όλα για εσάς, στεναχώριες, αποκλεισμούς, χαρές και πρωτάθλημα. Πως το έζησες μέσα από τα δικά σου μάτια;

Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες και ο κινηματογράφος. Το σκεφτόμουν όλο το καλοκαίρι την σεζόν που πέρασε έκανα την αυτοκριτική μου. Θεωρώ ότι η περασμένη χρονιά ήταν ένα καλοφτιαγμένο σενάριο αμερικάνικης ταινίας, που προφανώς είχε happy end, πόσο μάλλον και για εμένα που ήμουν MVP στον τελευταίο τελικό, όμως αυτομάτως μπαίνει στην άκρη γιατί από την στιγμή που τελείωσε ο αγώνας και για τα επόμενα λεπτά που ήμασταν στο Μετς μαζί με τον κόσμο και τους συμπαίκτες μας, καταφέραμε να φτιάξουμε μια ατμόσφαιρα που ήταν μοναδική και μόνο αν την ζήσεις μπορείς να καταλάβεις, αυτό που προσπαθώ να περιγράψω.

Όπως μου έχεις αναφέρει σε προηγούμενη συνέντευξη ο αποκλεισμός σας στον ημιτελικό του Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ, σας έδωσε έξτρα ώθηση για το πρωτάθλημα. Λίγο καιρό μετά και αφότου όπως προανέφερες έκανες τον απολογισμό της περασμένης σεζόν, τι ήταν εν τέλει αυτό που άλλαξε από τότε;

Σε όλα τα αθλήματα και κυρίως σε ομάδες όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που βάζει τον πήχη πολύ ψηλά, όταν έρχεσαι σε μία απώλεια στόχου, όπως ήταν το Κύπελλο. Αυτό αναγκαστικά φέρνει μια «σύγκρουση» στην ομάδα, από πολλές απόψεις, αυτό είναι στο χέρι κάθε αθλητή και στον χαρακτήρα του μεμονωμένα να το γυρίσει υπέρ του. Πιστεύω επειδή έχουμε την ποιότητα και ως χαρακτήρες αλλά και σαν ομάδα λόγω της εμπειρίας που διαθέτουμε, για αυτό θεωρώ λειτούργησε σωστά και βάλαμε τον εγωισμό μας στην άκρη και μπορέσαμε να το κάνουμε θετικό στοιχείο για εμάς και να κάνουμε μια αγωνιστική άνοδο.

Στον δεύτερο τελικό χάνατε με 2-0 σετ κόντρα στον Ολυμπιακό, το φέρατε στα... ίσα και με τα δικά σου σερβίς ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να το ανατρέψει όπως και έγινε. Ποιες ήταν οι σκέψεις σου όταν ανέλαβες αυτή την ευθύνη σε μία τόσο δύσκολη έδρα;

Είμαι εκπαιδευμένος για αυτή την δουλειά, αυτόν τον ρόλο τον έχω από νωρίς στην ομάδα του Παναθηναϊκού, έχω καταφέρει και τον έχω φέρει στα μέτρα μου αυτόν τον ρόλο. Θέλω να είμαι έτοιμος όποτε μου το ζητάει ο προπονητής, να δίνω άμεσες λύσεις αν έχουμε «κολλήσει» σε κάποιο σημείο του αγώνα, όπως έγινε και στο συγκεκριμένο ματς. Ήθελα πολύ να φτάσει η στιγμή να μπω μέσα, να δείξω ότι είμαι αποφασισμένος να κάνω κάτι δύσκολο, που όπως είναι φυσιολογικό δεν βγαίνει πάντα. Επίσης την σεζόν 2023-2024 που δεν είχαμε καταφέρει να πάρουμε το πρωτάθλημα και είχαμε χάσει σε αυτή την έδρα, μας έδωσε το έξτρα κίνητρο για να νικήσουμε.

Είναι ο τρίτος τελικός και η ανάδειξη σου ως MVP του αγώνα η καλύτερη στιγμή της καριέρας σου ως τώρα;

Ναι είναι ένα από τα highlight και μπαίνει πρώτο στην σειρά, μεγάλος ενθουσιασμός στην αρχή δεν είχα καταλάβει τι είχε συμβεί, θυμάμαι να βγάζω ασυναίσθητα την φανέλα μου, να πανηγυρίζω με τον κόσμο, καπνογόνα να ανάβουν, προσπαθώ να το περιγράψω αλλά δεν γίνεται με τα λόγια.

Άλλη μια σεζόν που θα συνεργαστείτε με τον κόουτς Ανδρεόπουλο, πως θα χαρακτήριζες την συνεργασία σας;

Ο κόουτς Ανδρεόπουλος είναι ένας έμπειρος και δύσκολος προπονητής. Ωστόσο αφού συνεργαζόμαστε τόσο καιρό έχουμε μάθει ο ένας τον άλλο και εγώ από την πλευρά μου είμαι ένας αθλητής με τις ιδιαιτερότητες του, τις δυσκολίες του και τα χαρακτηριστικά του. Οπότε επειδή έχουμε επιμείνει ο ένας στον άλλο, θεωρώ ότι έχει πάρει μια καλή φορά αυτή η συνεργασία.

Ξεκινάτε την χρονιά ως πρωταθλητές, είναι ένα έξτρα «βάρος» για εσάς;

Μόνο που φοράς το «τριφύλλι» στην φανέλα είναι ένα «βάρος» γιατί αυτό προέρχεται από τον κόσμο, διότι αγαπάει την ομάδα, θέλει να την βλέπει όσο ψηλά γίνεται, έχοντας απαιτήσεις. Οπότε σε όλα αυτά καλούμαστε να ανταποκριθούμε εμείς, μας αρέσουνε τα δύσκολα και μάλιστα όταν το καταφέρνεις κόντρα σε όλες τις δυσκολίες, νιώθεις έξτρα χαρά. Όποιος αθλητής αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό έχει την υποχρέωση δίνει το 100% του εαυτού του για να μπορεί ο σύλλογος να είναι νικητής.

Με βάση τις νέες προσθήκες, μπορεί ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει τους εγχώριους τίτλους;

Η ομάδα έχει όλες τις προδιαγραφές να χτυπήσει όλους τους στόχους. Ωστόσο είναι η αρχή ακόμα και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια χημεία μεταξύ μας, γιατί έχει μείνει ένας κορμός από πέρσι αλλά έχουν έρθει και νέα παιδιά και με βάση αυτό πρέπει να βρούμε, την συντομότερη λύση καθώς σύντομα έρχονται οι επίσημες αναμετρήσεις.