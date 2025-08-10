Επιστροφή της Λαμπριανίδου στον Άρη

Μετά από δύο χρόνια μακριά από τη Θεσσαλονίκη, η Δέσποινα Λαμπριανίδου επιστρέφει στον Άρη για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η 21χρονη κεντρικός, που ξεκίνησε την καριέρα της στα «κιτρινόμαυρα», έχει περάσει από την Ελπίδα Αμπελοκήπων και τον ΦΟ Βριλησσίων, ενώ η περσινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα απαιτητική λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη:

«Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ και το τμήμα Βόλεϊ Γυναικών ανακοινώνουν τη συνεργασία με τη Δέσποινα Λαμπριανίδου για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Η Δέσποινα είναι γεννημένη στις 10 Φεβρουαρίου του 2004 και αγωνίζεται στη θέση της Κεντρικού.

Η 21χρονη βολεϊμπολίστρια ξεκίνησε την καριέρα της από τον ΑΡΗ τη σεζόν 2021-22 και αποτέλεσε μέλος της γυναικείας ομάδας για δύο χρόνια. Τη σεζόν 2023-2024 αγωνίστηκε για λογαριασμό της Ελπίδας Αμπελοκήπων, ενώ η περσινή χρονιά την βρήκε στην ομάδα των Βριλησσίων».

Μετά τη συμφωνία της με τον ΑΡΗ, η Δέσποινα Λαμπριανίδου δήλωσε: «Μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για εμένα λόγω του τραυματισμού μου, επιστρέφω σε γνώριμα μέρη και στην ομάδα που έχω στην καρδιά μου. Με σύμμαχό μας τους φιλάθλους του ΑΡΗ, που είναι πάντα εκεί, την προσωπική και την ομαδική δουλειά, πιστεύω να πραγματοποιήσουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Θα ευχηθώ μόνο υγεία σε όλες τις αθλήτριες γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό στο τέλος. Ευχαριστώ την οικογένεια του ΑΡΗ που με υποδέχτηκε ξανά και ανυπομονώ πάρα πολύ να αγωνιστώ ξανά με τη φανέλα της ομάδας μου».