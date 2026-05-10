Επέστρεψε στις νίκες στο GP της Γαλλίας ο Χόρχε Μαρτίν

O Χόρχε Μαρτίν πανηγύρισε την πρώτη νίκη του σε GP μετά από ενάμισι χρόνο, μετά από μία κυριαρχική εμφάνιση στην Γαλλία.

Ο Ισπανός αναβάτης της Aprilia δεν άφησε περιθώρια στις αντιπάλους του για την νίκη στο GP του Λεμάν στην Γαλλία.

Ο Μαρτίν ξεκίνησε από την 8η θέση και τερμάτισε πρώτος την κούρσα, με μία επιβλητική εμφάνιση, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη σε GP μετά την Ινδονησία το 2024 στην χρονιά που κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Μάρκο Μπετζέκι και ο Άι Ογκούρα της Trackhouse σφράγισαν το πρώτο 1-2-3 της ιταλικής εταιρείας, έπειτα από την πτώση του Πέκο Μπανάια, ο οποίος βρισκόταν στη δεύτερη θέση και καταδίωκε τον Μπετζέκι.

Μία πτώση του Ιταλού αναβάτη τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τον αγώνα, και έτσι Ογκούρα κατέκτησε το πρώτο βάθρο Ιάπωνα αναβάτη μετά το 2012.

O Μαρκ Μάρκεζ δεν αγωνίστηκε μετά την πτώση στον αγώνα Sprint, που τον άφησε εκτός δράσγς με κάταγμα στο δεξί του πόδι.