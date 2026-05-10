Ποιοτικό, με 286 ίππους και χαμηλή κατανάλωση: Ποιο SUV είναι ο Πετρ Τσεχ της ηλεκτροκίνησης (vid, pics)

Μερικά αυτοκίνητα μπαίνουν στο γήπεδο σαν εξτρέμ που ζητούν συνέχεια την μπάλα. Για ντρίμπλα, φώτα, θόρυβο και βλέμματα. Το Skoda Elroq 85 μπαίνει αλλιώς, σαν τον Πέτρ Τσεχ στο Champions League. Ήρεμο, σωστά τοποθετημένο, με συγκέντρωση και με εκείνη την ενοχλητική για τον αντίπαλο αίσθηση ότι πολύ δύσκολα θα κάνει λάθος.

Αυτό είναι και το πρώτο που καταλαβαίνεις μαζί του. Η κλασική φιλοσοφία της Skoda πάνω στην ηλεκτρική πλατφόρμα του VW ομίλου με αποτέλεσμα ένα compact SUV που μοιάζει να έχει φτιαχτεί για εκείνον που θέλει να περάσει στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς να νιώσει ότι άλλαξε άθλημα.

Το Elroq είναι το πρώτο ηλεκτρικό compact SUV παραγωγής της τσέχικης μάρκας και πατά σε μια κατηγορία που πλέον καίει. Με μήκος 4.488 mm, τοποθετείται κάτω από το Enyaq, αλλά δεν δείχνει «μικρότερο» σε αίσθηση. Έχει πλάτος 1.884 mm, ύψος 1.625 mm και αεροδυναμικό συντελεστή Cx 0,26, στοιχεία που δείχνουν πως εδώ η δουλειά δεν έγινε για το θεαθήναι, αλλά για την ουσία.

Η νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid του δίνει καθαρές γραμμές, δυνατές ακμές και μια εικόνα που δεν φωνάζει, αλλά στέκεται στο δρόμο με αυτοπεποίθηση. Μπροστά ξεχωρίζει το Tech-Deck Face, το κλειστό γυαλιστερό μαύρο πάνελ που αντικαθιστά την παραδοσιακή μάσκα και φιλοξενεί αισθητήρες και κάμερες για τα συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας. Οι δύο τετράδες λεπτών LED φώτων και η νέα επιγραφή στο καπό, στη θέση του κλασικού σήματος, δίνουν στο Elroq μια σύγχρονη ηλεκτρική ταυτότητα, χωρίς να το κάνουν να μοιάζει με concept που ξέχασε να προσγειωθεί στην πραγματικότητα.

Πίσω, η συγγένεια με το Enyaq φαίνεται κυρίως στα φωτιστικά σώματα, όμως και εκεί η πιο χαρακτηριστική αλλαγή είναι η αντικατάσταση του γνωστού λογοτύπου με την επιγραφή SKODA στο πορτμπαγκάζ και εν συνεχεία στο τιμόνι. Το θρυλικό φτερωτό βέλος μένει μόνο στις ζάντες, σαν μικρή ανάμνηση της παράδοσης σε ένα αυτοκίνητο που κοιτάζει μπροστά.

Εσωτερικό: Η ψυχραιμία του σωστά οργανωμένου παιχνιδιού

Στην καμπίνα, το Elroq παίζει όπως έπαιζε ο Τσεχ όταν όλα γύρω του έβραζαν. Χωρίς περιττές κινήσεις, χωρίς άγχος, χωρίς να μπερδεύει την απλότητα με τη φτώχεια. Το εσωτερικό είναι λειτουργικό, ποιοτικό και προσεγμένο, με υλικά στο πάνω μέρος που θα μπορούσαν να σταθούν και σε πιο premium περιβάλλον, σωστή συναρμογή και όμορφους χρωματικούς συνδυασμούς που δημιουργούν μια αίσθηση συγκρατημένης πολυτέλειας.

Πίσω από το τιμόνι βρίσκεται ο μίνιμαλ ψηφιακός πίνακας οργάνων των 5,3 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η οθόνη αφής των 13 ιντσών. Το λειτουργικό σύστημα είναι γρήγορο, εύκολο και καθαρό στη λογική του, με αρχική σελίδα που προσαρμόζεται στις προτιμήσεις του οδηγού. Υποστηρίζει ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, ενώ οι έξι φυσικοί διακόπτες συντομεύσεων κάτω από τους αεραγωγούς είναι από αυτές τις λεπτομέρειες που δείχνουν ότι κάποιοι στην Skoda θυμήθηκαν πως ο οδηγός δεν είναι υποχρεωμένος να ψάχνει τα πάντα μέσα σε μια οθόνη.

Ο επιλογέας μετάδοσης παραμένει στην κεντρική κονσόλα και όχι στο τιμόνι, οπότε διατηρείται η γνώριμη διάταξη για φλας, φώτα και καθαριστήρες. Μικρό πράγμα στα χαρτιά, σημαντικό στην καθημερινότητα. Το Elroq είναι ηλεκτρικό, αλλά δεν σου ζητά να ξαναμάθεις από την αρχή τα βασικά.

Οι χώροι είναι από τα μεγάλα του ατού. Το μεταξόνιο των 2.765 mm είναι ίδιο με του αρκετά μεγαλύτερου Enyaq και αυτό μεταφράζεται σε καμπίνα που είναι πολύ ευρύχωρη. Οι πίσω επιβάτες έχουν άφθονο χώρο για πόδια και κεφάλι, το επίπεδο πάτωμα βοηθά σημαντικά και ο χώρος αποσκευών των 470 λίτρων βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας, φτάνοντας στα 1.580 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Εκεί, όμως, που η Skoda θυμίζει ξανά Skoda είναι στην εκμετάλλευση κάθε κενού. Θήκες, φαρδιά ντουλαπάκια, κρυφά ραφάκια, συνολικά 48 λίτρα βοηθητικών αποθηκευτικών χώρων, πρακτικές λύσεις γύρω από τους θόλους, χώρος κάτω από το δάπεδο και το γνωστό πακέτο Simply Clever που υπάρχει για να σου λύνει μικρά καθημερινά προβλήματα. Ακόμη και το δίκτυ κάτω από την εταζέρα του πορτμπαγκάζ είναι από εκείνες τις λεπτομέρειες που θα χρειαστείς.

Η δική μας έκδοση με την εσωτερική διαμόρφωση Lodge προσθέτει μια πιο ευχάριστη νότα, με γκρι και μαύρα καθίσματα, υφασμάτινες και δερμάτινες επιφάνειες και πορτοκαλί ζώνες ασφαλείας που βάζουν λίγη ένταση στην εικόνα, χωρίς να χαλούν τον οικογενειακό χαρακτήρα.

Στον δρόμο... ελέγχει το ματς

Στην πόλη, το Elroq 85 αποδεικνύεται αμέσως εύχρηστο και ξεκούραστο. Η ψηλή θέση οδήγησης, τα άνετα καθίσματα, η καλή ορατότητα και ο κύκλος στροφής των 9,3 μέτρων το κάνουν πιο βολικό απ’ όσο περιμένεις από ένα SUV σχεδόν 4,5 μέτρων, καθώς δεν θα σε κουράζει, δεν θα σε αγχώνει, δεν θα σε βάλει να παλεύεις με τον όγκο του.

Στον αυτοκινητόδρομο, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο πειστική. Το αυτοκίνητο πατά στιβαρά, ταξιδεύει ήσυχα και δίνει την αίσθηση ότι μπορείς να γράψεις χιλιόμετρα χωρίς να κοιτάς διαρκώς την αυτονομία σαν προπονητής που μετρά τις καθυστερήσεις. Η ηχομόνωση είναι προσεγμένη, με διπλά κρύσταλλα στα εμπρός παράθυρα και αρκετό ηχομονωτικό υλικό σε πόρτες και θόλους, περιορίζοντας αποτελεσματικά τον θόρυβο από κύλιση και αέρα.

Η ανάρτηση, με γόνατα MacPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, βρίσκει μια πολύ καλή ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και στον έλεγχο. Οι κακοτεχνίες σπάνια περνούν ενοχλητικά στην καμπίνα, ενώ σε δρόμο με στροφές το αμάξωμα κρατά τις κλίσεις σε λογικό επίπεδο. Το χαμηλό κέντρο βάρους και η καλή κατανομή που πλησιάζει το 50:50 αναδεικνύουν τα δυνατά στοιχεία της πλατφόρμας MEB, προσφέροντας ένα σύνολο καλοζυγισμένο και προβλέψιμο.

Το τιμόνι είναι ακριβές, το πλαίσιο δείχνει δεμένο και στις γρήγορες καμπές το Elroq προσφέρει σιγουριά, με τα μεγάλα ελαστικά 255/45 R21 πίσω και 235 μπροστά να βοηθούν στην αίσθηση πρόσφυσης. Μπορεί να μη σε προκαλεί για ηρωισμούς και να μην προσπαθεί να φορέσει φανέλα σπορ μοντέλου, αλλά η λογική του είναι οικογενειακή, με τα ηλεκτρονικά να κρατούν πάντα την τάξη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι είναι αδιάφορο, ίσα-ίσα σου δίνει την αίσθηση ότι ξέρει μέχρι πού πρέπει να πάει.

Η έκδοση 85 χρησιμοποιεί μπαταρία 82 kWh μεικτής χωρητικότητας, με 77 kWh ωφέλιμες, και τον ηλεκτροκινητήρα APP 550 του ομίλου. Ο σύγχρονος (σ.σ.ηλεκτροκινητήρας) μόνιμου μαγνήτη αποδίδει 286 ίππους και 545 Nm ροπής, κινεί τους πίσω τροχούς και χαρίζει στο Elroq επιδόσεις που σε καμία περίπτωση δεν μοιάζουν τυπικές ή απλώς επαρκείς. Το 0-100 χλμ/ωρα έρχεται σε 6,6 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180.

Η δύναμη περνά στον δρόμο άμεσα, γραμμικά και καθαρά, χωρίς νευρικότητα. Είναι η σωστή δόση ισχύος για ένα τέτοιο αυτοκίνητο, γιατί το κάνει γρήγορο όταν το χρειαστείς, χωρίς να χαλάει τον χαρακτήρα του. Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο: παρότι η έκδοση των 286 ίππων είναι η ισχυρότερη στη γκάμα, έχει τη χαμηλότερη ονομαστική κατανάλωση βάσει WLTP, με καλύτερη διαχείριση ενέργειας από τις εκδόσεις των 170 και 204 ίππων.

Στην πράξη, τιμές γύρω από τις 15-16 kWh/100 km είναι απολύτως εφικτές σε μεικτές συνθήκες, ενώ στη δική μας δοκιμή η μέση κατανάλωση διαμορφώθηκε στις 16 kWh/100 km. Με την Eco χαρτογράφηση και πιο ήρεμο ρυθμό, το Elroq μπορεί να ξεπεράσει άνετα τα 500 χλμ, ενώ η επίσημη αυτονομία WLTP φτάνει τα 581 km. Η πραγματική εικόνα των 487 km που καταγράψαμε στη δοκιμή είναι πολύ δυνατή για την κατηγορία και βάζει το Elroq στην ελίτ των compact ηλεκτρικών SUV σε επίπεδο αυτονομίας.

Σημαντική είναι και η φόρτιση, αφού η υποστήριξη DC ταχυφόρτισης έως 175 kW επιτρέπει πλήρωση της μπαταρίας από 10% έως 80% σε λιγότερο από 28 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι το Elroq δεν σε αναγκάζει να στήσεις τη ζωή σου γύρω από την πρίζα. Θέλει έναν βασικό προγραμματισμό και μετά κάνει τη δουλειά του, ακριβώς όπως υπόσχεται.

Το τελικό συμπέρασμα βγαίνει... εύκολα. Το Skoda Elroq 85 δεν φτιάχτηκε για να πουλήσει επανάσταση με φωτοβολίδες. Φτιάχτηκε για να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, πιο λογική και πιο καθημερινή για τον οδηγό που θέλει ποιότητα, χώρους, άνεση, τεχνολογία, αυτονομία και συνέπεια. Είναι ένα πραγματικό Skoda σε όλα του, χωρίς θερμικό κινητήρα.

Σε μια εποχή που πολλά ηλεκτρικά SUV προσπαθούν να γίνουν gadgets με ρόδες, το Elroq θυμίζει κάτι σχεδόν παλιομοδίτικο και τελικά πολύτιμο: ένα καλοδουλεμένο οικογενειακό αυτοκίνητο που ξέρει ακριβώς τι είναι. Όπως ο Πέτρ Τσεχ δεν χρειαζόταν θεατρικές αποκρούσεις για να ελέγξει ένα παιχνίδι, έτσι κι αυτό δεν χρειάζεται υπερβολές για να επιβληθεί.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Skoda Elroq 85

Χαρακτηριστικό Τιμή Ηλεκτροκινητήρας 210 kW / 286 ίπποι Ροπή 545 Nm Μπαταρία 82 kWh μεικτή / 77 kWh ωφέλιμη Κιβώτιο Αυτόματο μονής σχέσης Μετάδοση Στους πίσω τροχούς Ανάρτηση Γόνατα MacPherson εμπρός, πολλαπλοί σύνδεσμοι πίσω 0-100 km/h 6,6 sec Τελική ταχύτητα 180 km/h Μέση κατανάλωση δοκιμής 16 kWh/100 km Αυτονομία δοκιμής 487 km Αυτονομία WLTP 581 km Διαστάσεις Μ/Π/Υ 4.488 / 1.884 / 1.625 mm Μεταξόνιο 2.765 mm Χώρος αποσκευών 470 lt Βάρος 2.119 kg Τέλη κυκλοφορίας 0 ευρώ Τιμή έκδοσης 50 από 34.950 ευρώ Τιμή αυτοκινήτου δοκιμής 44.950 ευρώ

Διαβάστε εδώ όλα τα test drives

TikTok: Statho

Insta: chris.statho

FΒ: Chris D Stathopoulos

TW: @ChrisStatho

ΦΩΤΟ: INTIME / ΣΤ.ΚΥΡΙΑΖΗΣ