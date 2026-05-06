Το νέο Mazda CX-5 πάτησε Ελλάδα (τιμή, pics)

Η τρίτη γενιά του Mazda CX-5, του δημοφιλέστερου μοντέλου της μάρκας παγκοσμίως, είναι πλέον διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, φέρνοντας μαζί της περισσότερους χώρους, αναβαθμισμένη τεχνολογία και τη γνώριμη οδηγική φιλοσοφία της Mazda.

Με περισσότερες από 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και πάνω από 850.000 μονάδες στην Ευρώπη, το CX-5 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία της ιαπωνικής φίρμας. Στα 14 χρόνια παρουσίας του έχει διακριθεί διεθνώς, έχοντας βρεθεί μεταξύ άλλων στην τελική τριάδα του World Car of the Year 2018, ενώ έχει αποσπάσει βραβεία από μέσα όπως τα What Car Awards στη Βρετανία και το Auto Zeitung Auto Trophy στη Γερμανία.

Η νέα γενιά εξελίσσει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion, διατηρώντας τη χαρακτηριστική σιλουέτα του μοντέλου, αλλά με πιο δυναμικές αναλογίες και πιο στιβαρή παρουσία στον δρόμο. Οι καθαρές επιφάνειες, οι έντονες γραμμές και η αίσθηση κίνησης ακόμη και σε στάση δίνουν στο νέο CX-5 έναν πιο σύγχρονο και ώριμο χαρακτήρα.

Στο εσωτερικό, η Mazda έδωσε έμφαση στην πρακτικότητα και την άνεση. Οι πίσω πόρτες έχουν μεγαλώσει περίπου κατά 70 mm, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη δεύτερη σειρά καθισμάτων, αλλά και την τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων. Ο χώρος για τα γόνατα των πίσω επιβατών είναι αυξημένος, ενώ το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 583 λίτρα και μπορεί να επεκταθεί έως τα 2.019 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40:20:40. Η αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά φτάνει τα 381 λίτρα.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο εξελιγμένος κινητήρας 2.5 λίτρων e-Skyactiv G, σε συνδυασμό με την τεχνολογία Mazda M Hybrid. Το νέο CX-5 διατίθεται με κίνηση στους εμπρός τροχούς ή με σύστημα τετρακίνησης, ενώ οι αναβαθμίσεις στο πλαίσιο και την ανάρτηση έχουν στόχο να ενισχύσουν την άνεση και την οδηγική ακρίβεια. Η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει έως τα 2.000 kg.

Παράλληλα, το μοντέλο παραμένει πιστό στη φιλοσοφία Jinba Ittai, την ιδέα δηλαδή της φυσικής σύνδεσης οδηγού και αυτοκινήτου, που αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας της Mazda.

Σημαντικό βήμα γίνεται και στο κομμάτι της τεχνολογίας. Το νέο CX-5 εισάγει νέο σύστημα Human Machine Interface, με νέα κεντρική οθόνη αφής, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, μεγάλο head-up display, καθώς και χειρισμό βασικών λειτουργιών από τα κουμπιά στο τιμόνι και μέσω φωνητικών εντολών.

Για πρώτη φορά σε μοντέλο της Mazda υπάρχει Google built-in, με ενσωματωμένες υπηρεσίες όπως Google Maps, Google Assistant και πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω Google Play.

Στον τομέα της ασφάλειας, το νέο Mazda CX-5 διαθέτει αναβαθμισμένο πακέτο Advanced Driver Assistance Systems, το οποίο περιλαμβάνει Driver Emergency Assist, Proactive Driver Assist και 360° View Monitor με underfloor view.

Η γκάμα ξεκινά από την έκδοση Prime-Line, η οποία διαθέτει ήδη πλούσιο εξοπλισμό, ενώ σύμφωνα με τη Mazda περίπου τα 2/3 των Ευρωπαίων πελατών αναμένεται να επιλέξουν τις πλουσιότερες εκδόσεις Exclusive-Line και Homura.

Παράλληλα, διατίθεται μεγάλη γκάμα αυθεντικών αξεσουάρ, όπως aero kits, νέες επιλογές ζαντών, αποσπώμενος κοτσαδόρος, dog guard, μπάρες οροφής και λασπωτήρες, όλα σχεδιασμένα ειδικά για το μοντέλο.

Το νέο Mazda CX-5 έχει ήδη προσελκύσει ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά, με τις πρώτες παραγγελίες να έχουν καταγραφεί πριν από το επίσημο εμπορικό λανσάρισμα.

Η τιμή εκκίνησης στην Ελλάδα είναι 34.960,81 ευρώ, ενώ η τετρακίνητη έκδοση ξεκινά από τις 41.272,42 ευρώ.