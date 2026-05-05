Η Toyota και η Woven παρουσιάζουν νέες τεχνολογίες AI για την προώθηση του Kakezan

Η Toyota Motor Corporation («Toyota») και η Woven by Toyota («WbyT») παρουσίασαν τεχνολογίες που έχουν σχεδιαστεί για να επιταχύνουν την καινοτομία και να ενισχύσουν το Kakezan στην Toyota Woven City («Woven City»), η οποία ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2025.

Το Kakezan, που σημαίνει «πολλαπλασιασμός» στα ιαπωνικά, αποτελεί την προσέγγιση της WbyT για τη δημιουργία λύσεων με μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία. Συνδυάζει διαφορετικά πλεονεκτήματα από πολλαπλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων της εμπειρίας της Toyota στη μαζική παραγωγή, της εξειδίκευσης της WbyT στην ανάπτυξη λογισμικού, καθώς και των μοναδικών δυνατοτήτων των «Inventors» και των συνεργατών.

Το AI Vision Engine και το Integrated ANZEN System μετουσιώνουν το Kakezan σε πράξη

Η WbyT αναπτύσσει προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σε όλη την Woven City, με στόχο να υποστηρίξει τη συν-δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων, σύμφωνα με την αρχή ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να συμπληρώνει την ανθρώπινη διαίσθηση και ικανότητα και όχι να τις αντικαθιστά.

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το Woven City AI Vision Engine («AI Vision Engine»), ένα μεγάλο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που βοηθά το σύστημα της πόλης να κατανοεί τι συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο και να αντιδρά άμεσα. Συνδυάζοντας οπτικά, συμπεριφορικά και περιβαλλοντικά δεδομένα από πηγές όπως κάμερες, συστήματα μετακίνησης και δεδομένα χρηστών, αναγνωρίζει μοτίβα, εντοπίζει πιθανούς κινδύνους και συντονίζει τα συνδεδεμένα συστήματα με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας. Το μοντέλο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία VLMs (Vision Language Models) παγκοσμίως.

Η τεχνολογία αυτή υποστηρίζει μια σειρά εφαρμογών σε πραγματικές συνθήκες. Στο Woven City χρησιμοποιείται ήδη σε ένα πιλοτικό project (proof-of-concept) σε συνεργασία με την UCC Japan Co., Ltd., έναν από τους «Inventors» της πόλης. Η Toyota και η Woven by Toyota σχεδιάζουν να επεκτείνουν την εφαρμογή της και πέρα από την Woven City.

Το Woven City Integrated ANZEN System («Integrated ANZEN System») αξιοποιεί τις δυνατότητες του Woven City AI Vision Engine, και τις συνδυάζει με άλλες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα Woven City Behavior AI και Woven City Drive Sync Assist. Το Woven City Behavior AI ερμηνεύει και προβλέπει πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς, ενώ το Woven City Drive Sync Assist παρέχει υποστήριξη στην οδήγηση με βάση τις ανάγκες του οδηγού και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Αναλύοντας δεδομένα από κάμερες οχημάτων και φωτεινούς σηματοδότες, το σύστημα μπορεί να κατανοεί τις κινήσεις, να προβλέπει συμπεριφορές και να παρέχει πληροφορίες σε πεζούς και οδηγούς, συμβάλλοντας στην αίσθηση ασφάλειας τόσο στο δρόμο όσο και εκτός δρόμου. Μαζί, αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν σε ανθρώπους, συστήματα κινητικότητας και υποδομές να λειτουργούν ως ένα ενιαίο, συντονισμένο σύνολο, βελτιώνοντας την ασφάλεια.

Παράλληλα, η Toyota και η Woven by Toyota παρουσίασαν το Woven City Infra Hub, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα δεδομένων που ενοποιεί τα δεδομένα σε ολόκληρη την πόλη, καθώς και το Woven City Data Fabric, ένα πλαίσιο διαχείρισης δεδομένων που διευκολύνει την αξιοποίησή τους, σεβόμενο παράλληλα τις ατομικές προτιμήσεις και την ιδιωτικότητα.

Το Inventor Garage ξεκινά τη λειτουργία του ως νέος κόμβος ανάπτυξης

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της καινοτομίας των «Inventors», το Inventor Garage ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο.

Το Inventor Garage λειτουργεί ως κόμβος ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Διαθέτει χώρους συνεργασίας, όπου οι «Inventors» μπορούν να συν-δημιουργούν πρωτότυπα, χώρους δοκιμών για την αξιολόγηση των καινοτομιών, καθώς και καταλύματα και κοινόχρηστους χώρους σχεδιασμένους ώστε να διευκολύνουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη και την αλληλεπίδραση με τους κατοίκους («Weavers»). Σε όλη την εγκατάσταση, η Toyota και η Toyota Motor East Japan (TMEJ) παρέχουν την εκτεταμένη τεχνική και μηχανολογική τους τεχνογνωσία.

Το Inventor Garage βρίσκεται στις πρώην εγκαταστάσεις πρεσών του εργοστασίου Higashi-Fuji της Toyota Motor East Japan (TMEJ), το οποίο υποστήριζε την παραγωγή επιβατικών οχημάτων για περισσότερα από 50 χρόνια. Ο χώρος αυτός διατηρεί το πνεύμα monozukuri*2 του αρχικού εργοστασίου, ενώ συμβολίζει τη σύνδεση κληρονομιάς και καινοτομίας στην Woven City.

Το Inventor Garage ολοκληρώνει έναν κύκλο ανάπτυξης τριών σταδίων, μοναδικό για την Woven City:

Inventor Garage : ευέλικτη ανάπτυξη και δημιουργία πρωτοτύπων προϊόντων και υπηρεσιών

Inventor Field : ελεγχόμενη επικύρωση σε ειδικό περιβάλλον δοκιμών

Φάση 1 Κατοικημένη περιοχή : δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, σε περιβάλλον διαβίωσης, όπου σήμερα κατοικούν περίπου 100 κάτοικοι ( Weavers )

Μέσα από την εναλλαγή μεταξύ αυτών των τριών περιβαλλόντων, νέα προϊόντα και υπηρεσίες κινητικότητας μπορούν να μετουσιώνονται από ιδέα σε πράξη, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια και την προστασία σε κάθε στάδιο.