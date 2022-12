Μετά από έναν χρόνο ο Βαλεντίνο Ρόσι επέστρεψε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όπως ανακοίνωσε η BMW, ο Γιατρός, είναι πλέον επίσημα στο ρόστερ της ομάδας ως οδηγός ενώ θα τρέξει και στις 24 ώρες του Λε Μαν.

More than a driver - part of the family!



We are proud to announce @ValeYellow46 as the newest member of our BMW M works driver squad.#bmwmmotorsport @followWRT pic.twitter.com/Dv0maEOOVk