Μητέρα Τσιτσιπά: «Ο Στέφανος έχει τη σχέση που ονειρευόταν - Πιεζόταν με την Μπαδόσα»

Η Τζούλια Σαλνικόβα μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο ρωσικό ΒΒ Τennis, αποκαλύπτοντας πολλά πράγματα για την προσωπική ζωή του γιου της.

«Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως junior, ήμουν αυτή που ταξίδευε μαζί του, προετοιμαζόταν για αγώνες και δούλευε πάνω σε τακτικές και στρατηγική», είπε αρχικά, μιλώντας για τον ρόλο της στην καριέρα του Στέφανου. «Ήμασταν πολύ κοντά και καταλαβαίναμε ο ένας τον άλλον χωρίς λόγια».

Η σχέση αυτά, ωστόσο, άλλαξε με το πέρασμα του χρόνου. «Όταν ο Στέφανος άρχισε να μεγαλώνει, χρειάστηκε κάτι νέο για το επαγγελματικό του τένις. Για χρόνια αμφέβαλλε πολύ για το πόσο ήθελε να με ακούει. Κάποιες φορές με άφηνε να τον βοηθήσω και άλλες όχι. Όμως. από φέτος νιώθω ξανά τη δεμένη τενιστική σχέση του μαζί μου, και αυτό με κάνει πολύ ευτυχισμένη. Ακούει σχεδόν όλες τις συμβουλές μου, αλλά εγώ μιλάω λίγο, οπότε δεν χρειάζεται να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια».

Εξήγησε και πώς ο Στέφανος τα ξαναβρήκε με τον πατέρα του, μετά από ένα διάστημα απομάκρυνσης. «Το μόνο που έπρεπε να συμβεί ήταν να προέλθει η πρωτοβουλία από τον Στέφανο. Και συνέβη. Τώρα η σχέση τους είναι 7.5 στα 10. Πριν ήταν στο 9 αλλά τότε ήταν υπερβολικά έντονη συναισθηματικά και κατέληγε να τους καταστρέφει».

Η αλλαγή λόγω Κρίστεν

Η μητέρα του Έλληνα τόνισε επίσης ότι ο Τσιτσιπάς έχει αλλάξει πολύ τους τελευταίους μήνες και ότι πλέον είναι ο ίδιος που προτείνει βαθιές συζητήσεις. «Τώρα έχουμε έναν εντελώς άμεσο διάλογο. Παλιά σχεδόν ποτέ δεν ξεκινούσε βαθιές συζητήσεις. Τώρα ο ίδιος προτείνει να μιλήσουμε για τένις ή για άλλα πράγματα».

Και ανέφερε ότι η αλλαγή οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην τωρινή σύντροφό του, την Κρίστεν Τομς. «Πιστεύω ότι έχει ωριμάσει από κάθε άποψη. Και επίσης τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ η παρουσία της συντρόφου του. Του έχει προσφέρει μια συναισθηματικά πολύ άνετη ζωή. Έχω την αίσθηση ότι τη γνωρίζω εδώ και 90 χρόνια. Είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι, καταλαβαίνει από τένις, έπαιξε για το πανεπιστήμιό της και επιπλέον έχει χτίσει τη δική της καριέρα στον χώρο του μάρκετινγκ και της εκπροσώπησης».

Η σχέση τους, μάλιστα, είναι τελείως διαφορετική συγκριτικά με τις προηγούμενες. «Η σχέση τους εξελίσσεται ακόμη και μέσω επιστολών. Δεν μιλούν μόνο στο τηλέφωνο ή ανταλλάσσουν μόνο SMS, γράφουν πραγματικά γράμματα. Ειδικά ο Στέφανος. Ο Στέφανος ονειρευόταν μια τέτοια σχέση και αυτή ήρθε».

Η Πάουλα και το bullying

Μίλησε, όμως και για τη σχέση του γιου της με την Πάουλα Μπαδόσα και άφησε να εννοηθεί ότι η υπερβολική έκθεση έκανε κακό στον Στέφανο. «Προσπαθούσε υπερβολικά. Σε αυτή την ηλικία πρέπει τα πράγματα είναι πιο φυσικά και αληθινά. Οι προσπάθειες έρχονται μετά, όταν υπάρχουν παιδιά, ευθύνες. Σε αυτόν ήρθε νωρίς».

Και πρόσθεσε: «Είχε αρχίσει να πιέζεται μέσα σε αυτή τη σχέση. Στην πραγματικότητα, είχε ανάγκη από μια συγκεκριμένη αίσθηση κενού και προσωπικού χώρου γύρω του. Κυρίως, από μια "σιωπή" σε σχέση με τις φωτογραφίες που ανέβαζαν ασταμάτητα και στις οποίες έδιναν τεράστια σημασία, καθώς και με τα media στα οποία βρίσκονταν συνεχώς εκτεθειμένοι. Παρόλο που έλεγε ότι όλα αυτά του άρεσαν πολύ, ότι τον ευχαριστούσαν και ότι του ταίριαζαν, και παρόλο που η Πάουλα δίπλα του φαινόταν υπέροχη. Ωστόσο, γνωρίζοντάς τον βαθύτερα, και επειδή είναι εσωστρεφής άνθρωπος, όλα αυτά συσσωρεύονταν μέσα του, δεν περνούσαν χωρίς να αφήνουν το αποτύπωμά τους».

Αναφέρθηκε για άλλη μια φορά και στο bullying που δέχτηκε ο 27χρονος τενίστας όταν ήταν μικρός. «Ήταν εσωστρεφής από μικρός και τα άλλα παιδιά δεν καταλάβαιναν τα ενδιαφέροντά του ούτε τον τρόπο που ήταν. Ναι, υπέστη bullying. Η δική μου στάση από παιδί είναι να μην υποχωρείς. Όμως, ο σύζυγός μου είχε τη σοφία να πει όχι. Τον αλλάξαμε απλώς τάξη και όλα άλλαξαν. Τα άλλα παιδιά ήθελαν να συνεχίσουν να τον βλέπουν ως το παιδί που μπορούσαν να πειράζουν, αλλά στη νέα τάξη τον υποδέχθηκαν ήδη με το κύρος που άρχιζε να αποκτά χάρη στο τένις».

Σε ό,τι αφορά τον χαρακτήρα του Στεφ, είπε: «Είμαι περήφανη που είναι καλός άνθρωπος. Ό,τι και αν λέει ο κόσμος, εγώ ξέρω ότι είναι καλός άνθρωπος. Ξέρω τι μπορεί να είναι και τι δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι πολύ ανοιχτός στην επικοινωνία, αλλά αν αγγίξεις κάποιες από τις πνευματικές του “χορδές”, και υπάρχουν αρκετές από αυτές, είναι πολύ ευγνώμων».

Αποκάλυψε, τέλος, ότι η κόρη της σταμάτησε να παίζει τένις, διότι δεν άντεξε το βάρος που είχε πάνω της ως αδερφή του Στέφανου.