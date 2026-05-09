Wild card για Γενεύη ο Τσιτσιπάς

Το Masters της Ρώμης δεν ήταν τελικά η τελευταία διοργάνωση για τον Στέφανο Τσιτσιπά εν όψει Roland Garros (24/5).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πήρε wild card για τη Γενεύη, όπου διεξάγεται το χωμάτινο 250άρι της ATP την τελευταία εβδομάδα πριν το παριζιάνικο Grand Slam (16-23/5).

Είναι, φυσικά, μια απόφαση που βγάζει νόημα, καθώς o Στέφανος ηττήθηκε πρόωρα στη Ρώμη και θέλει να είναι σε... εγρήγορση εν όψει Παρισιού.

Δεν έχει παίξει, άλλωστε, και πολλά ματς φέτος στο χώμα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Συγκεκριμένα, ηττήθηκε στον πρώτο γύρο του Μόντε Κάρλο, του Μονάχου και της Ρώμης, ενώ έφτασε ως τον τέταρτο γύρο της Μαδρίτης.

Θα είναι η πρώτη του εμφάνιση στη Γενεύη και αναμένεται να βρει εκεί, μεταξύ άλλων, τους Τέιλορ Φριτζ, Αλεξάντερ Μπούμπλικ και Κάσπερ Ρουντ.