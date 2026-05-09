Wild card για Γενεύη ο Τσιτσιπάς

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πήρε wild card για τη Γενεύη, όπου διεξάγεται το χωμάτινο 250άρι της ATP την τελευταία εβδομάδα πριν το παριζιάνικο Grand Slam (16-23/5).
Είναι, φυσικά, μια απόφαση που βγάζει νόημα, καθώς o Στέφανος ηττήθηκε πρόωρα στη Ρώμη και θέλει να είναι σε... εγρήγορση εν όψει Παρισιού.
Δεν έχει παίξει, άλλωστε, και πολλά ματς φέτος στο χώμα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του.
Συγκεκριμένα, ηττήθηκε στον πρώτο γύρο του Μόντε Κάρλο, του Μονάχου και της Ρώμης, ενώ έφτασε ως τον τέταρτο γύρο της Μαδρίτης.
Θα είναι η πρώτη του εμφάνιση στη Γενεύη και αναμένεται να βρει εκεί, μεταξύ άλλων, τους Τέιλορ Φριτζ, Αλεξάντερ Μπούμπλικ και Κάσπερ Ρουντ.
𝗪𝗜𝗟𝗗 𝗖𝗔𝗥𝗗🚨— Gonet Geneva Open (@genevaopen) May 9, 2026
𝗦𝗧𝗘𝗙𝗔𝗡𝗢𝗦 𝗧𝗦𝗜𝗧𝗦𝗜𝗣𝗔𝗦 🇬🇷
Will play at the Gonet Geneva Open 🤩🎾#stefanostsitsipas #atpgva pic.twitter.com/Toodt2zzQU