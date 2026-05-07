Αλλαγή ώρας στον αγώνα του Τσιτσιπά

Λίγο πιο αργά θα αρχίσει σήμερα η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στη Ρώμη.

Σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αντιμετώπιζε περίπου στις 15.30-16.00 τον Τόμας Μάχατς, όμως η χθεσινή βροχή στη Ρώμη άλλαξε τα δεδομένα.

Κάποιοι αγώνες δεν ολοκληρώθηκαν και ένας από αυτούς μπήκε στην BNP Paribas Arena, όπου θα αγωνιστεί και ο Τσιτσιπάς. Συγκεκριμένα, μετά το ματς Ρούζιτς-Αντρέεβα (12.00), θα πρέπει να τελειώσει η αναμέτρηση Μπασιλέτι-Τομλιάνοβιτς που είναι στο 5-3 και θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια Μπουρουτσάγκα-Μπελούτσι και Τσιτσιπάς-Μάχατς.

Δηλαδή, ο Στέφανος αναμένεται να μπει στο court περίπου στις 16.30-17.00 (Cosmote Sport 6), ίσως και αργότερα αν «τραβήξουν» τα προηγούμενα ματς.

Όποιος πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του ιταλικού Masters, θα παίξει με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, Νο.7 του ταμπλό.