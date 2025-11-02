Δεν πάει Μετζ ο Αλιασίμ, άνοιξε ο δρόμος για Μουζέτι

Ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ βάζει σε προτεραιότητα την υγεία του και πλέον η πρόκριση στο ATP Finals δεν εξαρτάται από τον ίδιο!

Μετά την ήττα από τον Γιάνικ Σίνερ στον τελικό του Παρισιού, ο 25χρονος Καναδός ανακοίνωσε ότι δεν θα παίξει την προσεχή εβδομάδα στη Μετζ λόγω σωματικών προβλημάτων.

Κατά συνέπεια, αν ο Λορέντζο Μουζέτι, που μπήκε στο ταμπλό του Hellenic Championship την τελευταία στιγμή, φτάσει στον τελικό της Αθήνας, τότε θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για Τορίνο.

Μπορεί, βέβαια, να βρεθούν τελικά στην Ιταλία και οι δύο, αν ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποφασίσει να αποσύρει τη συμμετοχή του, κάτι που δεν είναι απίθανο.

Με την ευκαιρία, να πούμε ότι ο πρώτος αντίπαλος του Νόλε στην Αθήνα (4/11) είναι ο Αλεχάντρο Ταμπίλο.