Αποσύρεται στο τέλος του 2026 ο Μονφίς

Ο Γκαέλ Μονφίς, ένας από τους πιο αγαπητούς τενίστες στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι η επόμενη σεζόν θα είναι η τελευταία της επαγγελματικής του καριέρας.

Σε ανάρτησή του, ο 39χρονος αθλητής έγραψε: «Κράτησα ρακέτα στα χέρια μου για πρώτη φορά όταν ήμουν δυόμισι χρονών και ξεκίνησα να αγωνίζομαι επαγγελματικά στα 18. Τώρα, αφού μόλις πριν από έναν μήνα γιόρτασα τα 39α γενέθλιά μου, θα ήθελα να μοιραστώ ότι η χρονιά που έρχεται θα είναι η τελευταία μου ως επαγγελματίας τενίστας».

Με εμφανή συγκίνηση, ο Μονφίς ευχαρίστησε τη σύζυγό του, Ελίνα Σβιτολίνα, την κόρη τους Σκάι, την οικογένειά του, τους φίλους, τους συμπαίκτες και τους φιλάθλους: «Σε κάθε άνθρωπο που με εμψύχωσε ή φώναξε "Allez, Gaël!" είτε από κοντά είτε μπροστά σε τηλεοπτική οθόνη: η ενέργεια και η αγάπη σας ήταν πραγματικά τα πάντα για μένα».

Ο «Lamonf» υπογράμμισε πως ποτέ δεν κατέκτησε Grand Slam, όμως φεύγει γεμάτος: «Δεν έχω καμία τύψη. Αυτό που έχω είναι το συναίσθημα ότι ήμουν τυχερός: τρελά, απίστευτα τυχερός».

Κλείνοντας, έθεσε τον στόχο του για την τελευταία του χρονιά: «Η αλήθεια είναι ότι ο μοναδικός πραγματικός μου στόχος για τον χρόνο που έρχεται είναι απλός: να απολαύσω κάθε λεπτό και να παίξω κάθε αγώνα σαν να είναι ο τελευταίος μου».

Ο Μονφίς έχει κατακτήσει 13 τίτλους στο ATP Tour, με τον πιο πρόσφατο στο Όκλαντ τον Ιανουάριο, σχεδόν 20 χρόνια μετά τον πρώτο του στην Πολωνία το 2005.

Η νίκη του στο Auckland Classic τον έκανε τον γηραιότερο παίκτη που κερδίζει τίτλο στο ATP Tour, σε ηλικία 38 ετών και τεσσάρων μηνών.

Έχει φτάσει σε δύο ημιτελικούς Grand Slam, αλλά έχει χάσει και τους δύο: στο Roland Garros το 2008 και στο US Open το 2016.

Ένας πραγματικός σόουμαν που σίγουρα θα λείψει από όλους τους φαν του αθλήματος...