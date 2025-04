«Έπρεπε» να γίνει 28 για να πάρει τίτλο το 2025 ο Ζβέρεφ!

Τι κι αν η σεζόν του ξεκίνησε με πολλές υποσχέσεις και φαινόταν πως το (εγγύς) μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό, μετά τη συμμετοχή του στον τελικό του Australian Open; Το 2025 για τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ δεν αποτελεί ακριβώς την επιτομή της τενιστικής επιτυχίας.

Ωστόσο, ακόμη κι έτσι, ο Γερμανός στο «εντός» έδρας τουρνουά του Μονάχου φρόντισε να κάνει ένα αξιοπρεπέστατο δώρο στον εαυτό του: ανήμερα των 28ων γενεθλίων του ο Ζβέρεφ έπιασε εκπληκτική απόδοση και ισοπέδωσε, σε 71 μόλις λεπτά, με 6-2, 6-4 τον Μπεν Σέλτον και κατέκτησε την κούπα στο BMW Open.

Το συγκεκριμένο τρόπαιο είναι, όπως προείπαμε, το πρώτο του Σάσα το 2025 και 24ο συνολικά στην καριέρα του. Παράλληλα, με το τέλος της αγωνιστικής «κακοδαιμονίας» των τελευταίων μηνών, επέστρεψε και στο νο2 του live ranking, αν και μπορεί να τον περάσει εκ νέου ο Αλκαράθ, αν πάρει τη νίκη στον τελικό της Βαρκελώνης απέναντι στον Ρούνε.

Εντάξει, τώρα που το ξανασκεφτόμαστε, δεν είναι και τόσο άσχημη η σεζόν του Ζβέρεφ- σωστά;

Not a bad Birthday present 🏆



On his 28th Birthday @AlexZverev lifts his 6th ATP 500 level title 💪#BMWOpen pic.twitter.com/g6H0Tijg1H