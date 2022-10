Τσιτσιπάς: «Κανείς δεν μένει μαζί σου για πάντα, μάθε να επιβιώνεις μόνος» (pic)

Μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στο twitter, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέφρασε τα όσα νιώθει και πολλοί θα μπορούσαν να το συνδέσουν με όσα προηγήθηκαν στην πρεμιέρα του στο Erste Bank Open.

«Κανείς δεν μένει μαζί σου για πάντα, μάθε να επιβιώνεις μόνος» έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλληνας τενίστας λίγες ώρες μετά με το ξέσπασμα που είχε κατά τη διάρκεια του νικηφόρου αγώνα με τον Νόβακ στο Open της Βιέννης.

No one stays with you permanently. Learn to survive alone.