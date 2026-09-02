Μεγάλη μάχη στη Τούμπα για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας!

Απόψε στις 22:15, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Κυπελλούχο ΟΦΗ σε μία από τις αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της διοργάνωσης και στη Superbet, η μάχη συνοδεύεται από Super Ενισχυμένες Αποδόσεις* έως 3.65*.

Δύο ομάδες με υψηλές φιλοδοξίες. Ένα μεγάλο βραδινό ραντεβού. Και στη μέση, το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να επιβάλει τον ρυθμό του

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην αναμέτρηση με στόχο να πάρει από νωρίς τον έλεγχο και να εκμεταλλευτεί την επιθετική του ποιότητα.

Σε παιχνίδια Κυπέλλου, όμως, οι ισορροπίες είναι πάντα λεπτές. Ένα γκολ μπορεί να αλλάξει τον ρυθμό, μία κάρτα να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ένταση και μία στιγμή να διαμορφώσει εντελώς διαφορετικά δεδομένα.

Και η πρώτη Super Ενισχυμένη Απόδοση* κινείται ακριβώς σε αυτή τη λογική:

Over 2.5 γκολ

Over 4.5 κάρτες

Τουλάχιστον τρία γκολ και πέντε κάρτες στο παιχνίδι, με την απόδοση να ανεβαίνει στο 3.10*.

Ο ΟΦΗ δεν πηγαίνει για ρόλο κομπάρσου

Οι Κρητικοί μπαίνουν σε ακόμη μία απαιτητική αποστολή, έχοντας ήδη αποκτήσει σημαντικές παραστάσεις στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Μην ξεχνάμε πως είναι οι Κυπελλούχοι, ενώ έχουν κατακτήσει και το Superbet Super Cup που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες στην Κρήτη.

Ο ΟΦΗ θέλει να βρει τις δικές του επιθετικές στιγμές και η δεύτερη ενισχυμένη της Superbet εστιάζει αποκλειστικά στην παρουσία του μέσα στο παιχνίδι:

ΟΦΗ Over 0.5 γκολ

ΟΦΗ Over 1.5 κάρτες

ΟΦΗ Over 2.5 κόρνερ

Γκολ, τουλάχιστον δύο κάρτες και τρία κόρνερ για τους Κρητικούς, σε Ενισχυμένη Απόδοση 3.65*.

Μία βραδιά Κυπέλλου με όλα τα συστατικά

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ γνωρίζουν καλά ότι στη συγκεκριμένη διοργάνωση το όνομα και τα προγνωστικά έχουν μικρή σημασία από τη στιγμή που αρχίζει το παιχνίδι.

Ένταση, μονομαχίες, γκολ και δύο ομάδες που θέλουν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στη διοργάνωση.

Στη Superbet, το ΠΑΟΚ – ΟΦΗ συνοδεύεται από Super αποδόσεις* και ειδικές αγορές* καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.



**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις