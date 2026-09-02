Κυψέλη: «Δεν ξέρουμε πώς πέθανε» λένε οι δύο γονείς του βρέφους – Οι διαφορετικές εκδοχές και τα παιδιά που μπορεί να «σπάσουν» τη σιωπή

Σε ένα κρίσιμο σημείο της έρευνας για τον θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη βρίσκονται οι Αρχές, καθώς τόσο ο 43χρονος όσο και η 38χρονη Γερμανίδα, που δηλώνουν γονείς του παιδιού, φαίνεται να υποστηρίζουν ότι δεν γνωρίζουν πώς πέθανε, δίνοντας όμως διαφορετικές εκδοχές για το πώς πληροφορήθηκαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο συλληφθέντες υποστήριξαν ενώπιον των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. ότι επέστρεψαν στο σπίτι και βρήκαν το βρέφος νεκρό. Ωστόσο, οι χρόνοι και οι περιγραφές που δίνουν δεν ταυτίζονται, γεγονός που προκαλεί νέα ερωτήματα στους ερευνητές.

Ο 43χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι βρήκε το βρέφος νεκρό, υποστηρίζοντας πως δεν γνωρίζει πώς έχασε τη ζωή του. Παράλληλα, επιμένει στη δική του εκδοχή ότι το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε παθολογικά αίτια.

Η 38χρονη, από την πλευρά της, φέρεται να έδωσε διαφορετική περιγραφή για το τι συνέβη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από την προανακριτική διαδικασία, υποστήριξε:

«Γύρισα σπίτι με το μικρό μου το παιδί και μου είπε ο άντρας μου ότι το βρέφος είναι νεκρό».

Οι μαχαιριές που ανέτρεψαν την αρχική εκδοχή

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έχουν ήδη ανατρέψει σημαντικό μέρος των αρχικών ισχυρισμών. Στο σώμα του βρέφους εντοπίστηκαν συνολικά 18 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, με τρία από αυτά να εκτιμάται ότι είχαν προκληθεί πριν από τον θάνατο, ενώ τα υπόλοιπα μετά τον θάνατο.

Το στοιχείο αυτό οδηγεί τις Αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και όχι για θάνατο από παθολογικά αίτια, όπως φέρεται να υποστήριξε ο 43χρονος.

Ο ακριβής χρόνος θανάτου, πάντως, δεν έχει προσδιοριστεί, καθώς η σορός βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνθήκες ψύξης. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για το πότε και πού γεννήθηκε το παιδί, καθώς και για το εάν οι δύο συλληφθέντες είναι πράγματι οι βιολογικοί γονείς του.

«Κλειδί» οι καταθέσεις των τριών παιδιών

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών που βρίσκονταν στο σπίτι. Πρόκειται για δύο αγόρια, 9 και 12 ετών, και μία 15χρονη, οι οποίοι βρίσκονται πλέον υπό προστασία, με εισαγγελική εντολή.

Οι καταθέσεις τους αναμένεται να πραγματοποιηθούν με την προβλεπόμενη ειδική διαδικασία, παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων, ώστε να διερευνηθεί τι γνώριζαν, τι είχαν αντιληφθεί και τι ενδεχομένως είχαν δει ή ακούσει σχετικά με το βρέφος και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι.

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα και τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που ζούσαν στο διαμέρισμα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις DNA για να αποσαφηνιστούν οι συγγενικοί δεσμοί.

Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια να ανασυνθέσουν οι αστυνομικοί το χρονικό των τελευταίων ωρών του βρέφους αναμένεται να παίξουν και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.

Οι Αρχές πρόκειται να εξετάσουν τα δεδομένα από τις συσκευές, προκειμένου να διαπιστώσουν τις επικοινωνίες, τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες βρίσκονταν ή δεν βρίσκονταν στο διαμέρισμα, αλλά και τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις καταθέσεις.

Πηγή: ethnos.gr