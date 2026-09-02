Άρης: Πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Σπανούλη - Μέσα και οι διεθνείς (pics)

Ο Άρης πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Μέσα και οι διεθνείς.

Μαζί του και ο Κώστας Χαλαραμπίδης, με τον οποίο ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στις προπονήσεις εντάχθηκε και η πλειοψηφία των διεθνών παικτών του Άρη, αφού στο «Nick Galis Hall» βρέθηκαν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Νένο Ντιμιτρίεβιτς, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Ο Kεμ Μπιρτς έφτασε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι και θα ενσωματωθεί αύριο (03/09) στην προετοιμασία, ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα υποβληθεί για λίγες μέρες σε θεραπεία στο γόνατο. Απόντες ήταν οι τραυματίες Άνταμ Μοκόκα και Γιώργος Τανούλης, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους.

Η προετοιμασία του Άρη θα συνεχιστεί αύριο Πέμπτη με μία μεσημεριανή προπόνηση. Το επόμενο τεστ για τους «κιτρινόμαυρους» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 06/09, σε κεκλεισμένων των θυρών φιλικό, στο «Nick Galis Hall», με τους Vikos Falcons.