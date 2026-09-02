Σον Όνο Λένον: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας - Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε

Ο Σον Όνο Λένον, γιος του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο, έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Ο 50χρονος μουσικός και η επί χρόνια σύντροφός του, η μουσικός και μοντέλο Σάρλοτ Κεμπ Μουλ, υποδέχθηκαν τον γιο τους, τον οποίο ονόμασαν Αυρήλιο.

Ο Σον Όνο Λένον μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση στα social media την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύοντας μια οικογενειακή φωτογραφία στην οποία το ζευγάρι κρατά στην αγκαλιά του το νεογέννητο αγοράκι.

«Εντάξει, λοιπόν... Η Σάρλοτ κι εγώ θα θέλαμε να ανακοινώσουμε ότι πράγματι δημιουργήσαμε έναν άνθρωπο! Το όνομά του είναι Αυρήλιος! Ευχαριστούμε!», έγραψε στη λεζάντα.

Ο Σον Όνο Λένον μοιράστηκε ακόμη δύο στιγμιότυπα από τη γέννηση του γιου του. Σε ένα από αυτά κρατά τον μικρό τυλιγμένο σε μια λευκή κουβέρτα, ενώ σε άλλο εμφανίζεται η Σάρλοτ Κεμπ Μουλ στο νοσοκομείο, λίγο μετά τον τοκετό, κρατώντας το μωρό στην αγκαλιά της.

«Baby Momma!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σον στη φωτογραφία της συντρόφου του.

Η ίδια η Σάρλοτ μοιράστηκε επίσης με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τη νέα τους καθημερινότητα ως οικογένεια. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανέβασε, ήταν στιγμιότυπα με την ίδια να κουβαλά τον μικρό Αυρήλιο σε μάρσιπο, ενώ κρατάει ένα μικρό καβούρι στο χέρι της, αλλά και μια τρυφερή φωτογραφία του μωρού την ώρα που κοιμάται.

«Δημιουργήσαμε έναν άνθρωπο! Είμαι πεπεισμένη ότι το DNA είναι ένας εξωγήινος κώδικας», έγραψε με χιούμορ, σχολιάζοντας παράλληλα την έλλειψη ύπνου και τις πρώτες ημέρες της μητρότητας.

Μαζί εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες

Ο Σον Λένον και η Σάρλοτ Κεμπ Μουλ είναι μαζί από το 2007. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα, στο φεστιβάλ Coachella, και έκτοτε έχουν συνεργαστεί σε αρκετά μουσικά projects.

Μεταξύ άλλων, δημιούργησαν το συγκρότημα «The Ghost of a Saber Tooth Tiger», ενώ έχουν διατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια μια κοινή πορεία τόσο στη μουσική όσο και στην προσωπική τους ζωή.

Ο Σον Λένον έχει ακολουθήσει τα μουσικά βήματα του πατέρα του, έχοντας κυκλοφορήσει τέσσερα προσωπικά άλμπουμ, ενώ έχει συνεργαστεί μουσικά και με τη μητέρα του, Γιόκο Όνο.

Πηγή: newsbomb.gr