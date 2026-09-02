Έληξε ο συναγερμός για το ύποπτο αντικείμενο στη Φιλελλήνων – Ξύλα βρέθηκαν μέσα στο κουτί

Οι άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη στο ύποπτο κουτί, από τον έλεγχο του οποίου διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό του βρίσκονταν ξύλα.
Η Αστυνομία είχε ενημερωθεί για το περιστατικό περίπου στις 12:00, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.
Λόγω του περιστατικού είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων.
Πλέον, η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή έχει αποκατασταθεί.Πηγή: skai.gr