Σιάκαμ: «Δεν φτιάχνεις το όνομα σου παίζοντας cool μπάσκετ, πρέπει είσαι σκύλος»

Υπενθυμίζουμε πως ο Καμερουνέζος άσος το 2019 είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα με τους Ράπτορς, ενώ πλέον φοράει τη φανέλα των Πέισερς.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Δεν μπορείς να φτιάξεις το όνομά σου παίζοντας ωραίο μπάσκετ. Πρέπει να είσαι σκύλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει όμορφο μπάσκετ που θα σε πάει κάπου».
“You can’t make your name on playing cool basketball. You gotta be a dog. There’s nothing else. There’s no pretty basketball that’s going to get you anywhere.”— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 1, 2026
- Pascal Siakam 🗣️
(via @pskills43) pic.twitter.com/1vvqjoIK2w