Σιάκαμ: «Δεν φτιάχνεις το όνομα σου παίζοντας cool μπάσκετ, πρέπει είσαι σκύλος»

Ο Πασκάλ Σιακάμ έδωσε τις δικές του συμβουλές για το πως θα πετύχει ένας παίκτης στο μπάσκετ.

Υπενθυμίζουμε πως ο Καμερουνέζος άσος το 2019 είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα με τους Ράπτορς, ενώ πλέον φοράει τη φανέλα των Πέισερς.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν μπορείς να φτιάξεις το όνομά σου παίζοντας ωραίο μπάσκετ. Πρέπει να είσαι σκύλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει όμορφο μπάσκετ που θα σε πάει κάπου».