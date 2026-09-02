Φουλ «Ενισχυμένη» πρεμιέρα για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό στη League Phase του Κυπέλλου

Η νέα League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας κάνει πρεμιέρα, με τις ομάδες να γνωρίζουν πως από την πρώτη αγωνιστική κάθε βαθμός αλλά και κάθε γκολ μπορεί να παίξει ρόλο στην τελική κατάταξη.

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπαίνουν στη διοργάνωση με διαφορετικές συνθήκες, αλλά με κοινή επιδίωξη να ξεκινήσουν θετικά την πορεία τους για την κατάκτηση του τροπαίου.



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ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.10: Ολυμπιακός στο 1ο ημίχρονο + Over 3.5 γκολ + Αμάντο Γκονζάλες να σκοράρει

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Λάρισα έχοντας ξεκινήσει ιδανικά τις εγχώριες υποχρεώσεις του. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 2/2 στο πρωτάθλημα με δύο νίκες με 1-0, απέναντι σε Ατρόμητο και Αστέρα Τρίπολης, δείχνοντας σταθερότητα ανασταλτικά, αλλά αφήνοντας περιθώρια βελτίωσης στην αποτελεσματικότητα. Στην Τρίπολη το γκολ του Ζότα Σίλβα στο 31’ αποδείχθηκε αρκετό, παρότι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες και είχε δύο δοκάρια.



Στη Λάρισα αναμένονται αλλαγές, με αρκετούς βασικούς να έχουν μείνει εκτός αποστολής και νεαρούς ποδοσφαιριστές να παίρνουν την ευκαιρία τους. Η ΑΕΛ Novibet έχει ήδη δύο επίσημα παιχνίδια στο Κύπελλο, με ισάριθμες νίκες απέναντι σε Τρίκαλα (4-0) και Athens Kallithea (3-1), πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών της στη Super League 2.

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Η ΑΕΚ μπαίνει στη League Phase με στόχο να αφήσει πίσω της την πρώτη βαθμολογική απώλεια στο πρωτάθλημα. Η Ένωση έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά, παρότι προηγήθηκε στο 63’ με τον Βάργκα, δεχόμενη την ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Είχε προηγηθεί η εμφατική πρόκριση στη League Phase του Champions League με το 4-0 απέναντι στη Λέφσκι, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να καλείται πλέον να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Νέστος Χρυσούπολης, μετά την επιτυχημένη περσινή παρουσία στη Super League 2, ξεκίνησε τη νέα σεζόν με πρόκριση επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Απέναντι στην ΑΕΚ ανεβαίνει αισθητά ο βαθμός δυσκολίας, με τους γηπεδούχους να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε έναν αντίπαλο με σαφώς μεγαλύτερη εμπειρία και βάθος.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.62: Ημίχρονο/ ΠΑΟΚ - Τελικό/ ΠΑΟΚ & Over 2.5 γκολ

Στην Τούμπα έχουμε και μία επανάληψη του περσινού τελικού Κυπέλλου, στον οποίο ο ΟΦΗ επικράτησε 3-2. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη διοργάνωση έχοντας κάνει το 2/2 στο πρωτάθλημα, αρχικά με το 4-0 επί του Λεβαδειακού και στη συνέχεια με το 2-1 στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο.

Ο Δημήτρης Πέλκας πέτυχε και τα δύο γκολ της ανατροπής στο τελευταίο παιχνίδι, με τον Τάχα Άλι να πραγματοποιεί επίσης πολύ καλή εμφάνιση. Ο ΠΑΟΚ έχει πλέον στραμμένο το ενδιαφέρον του στις εγχώριες διοργανώσεις μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, ενώ ο κόουτς Λίσι αναμένεται να προχωρήσει σε ροτέισον.

Ο ΟΦΗ έρχεται από την πρώτη φετινή ήττα του, με 2-1 από τον Άρη, έπειτα από πέντε επίσημα παιχνίδια χωρίς αρνητικό αποτέλεσμα. Οι Κρητικοί έχουν σκοράρει και στα πέντε φετινά παιχνίδια τους, ενώ τα έξι τελευταία μεταξύ τους ματς με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκαν με Over 2.5.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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