5 αστέρια Euro NCAP 2026 για το AION UT (pic+vid)

Η κορυφαία διάκριση ασφάλειας για το νέο ηλεκτρικό compact hatchback της GAC AION, με το σημαντικά αυστηρότερο πλαίσιο αξιολόγησης που εφαρμόζει από φέτος ο Euro NCAP.

Για το AION UT, η κατάκτηση της κορυφαίας βαθμολογίας των 5 αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP 2026 αποτελεί μια σημαντική διάκριση. Η ασφάλεια παραμένει ένα από τα βασικότερα κριτήρια επιλογής ενός αυτοκινήτου και το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έρχεται τη χρονιά, κατά την οποία ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός αναθεώρησε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί την ασφάλεια των νέων μοντέλων.

Ο πήχης ανέβηκε αισθητά

Από το 2026, ο Euro NCAP εφαρμόζει τη σημαντικότερη αναθεώρηση του συστήματος αξιολόγησής του από το 2009. Οι δοκιμές εξετάζουν πλέον ολόκληρη την αλυσίδα της ασφάλειας, από την υποστήριξη του οδηγού και την πρόληψη ενός ατυχήματος έως την προστασία των επιβατών και των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, καθώς και τις λειτουργίες που υποστηρίζουν τη διάσωση μετά από μια σύγκρουση.

Μέσα σε αυτό το νέο και απαιτητικότερο πλαίσιο, το AION UT πέτυχε τη μέγιστη συνολική αξιολόγηση.

66%

Safe Driving 74%

Crash Avoidance 91%

Crash Protection 88%

Post-Crash Safety

91% εκεί όπου η ασφάλεια γίνεται απολύτως προσωπική

Η επίδοση του 91% στο Crash Protection είναι από τα αποτελέσματα που ξεχωρίζουν αμέσως.

Πίσω από έναν αριθμό βρίσκονται οι άνθρωποι που μετακινούνται καθημερινά με το αυτοκίνητο: ο οδηγός, ένα παιδί στο πίσω κάθισμα, ένας φίλος ή ένας γονιός στη θέση του συνοδηγού. Οι δοκιμές πρόσκρουσης του Euro NCAP αξιολογούν ακριβώς αυτό, πόσο αποτελεσματικά μπορεί ένα αυτοκίνητο να προστατεύσει τους επιβάτες του όταν συμβεί κάτι απρόβλεπτο.

Στις δοκιμές του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργανισμού, το AION UT επέδειξε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προστασίας. Στην πλευρική δοκιμή πρόσκρουσης σε στύλο πέτυχε τη μέγιστη βαθμολογία, ενώ ο κεντρικός αερόσακος ανάμεσα στον οδηγό και τον συνοδηγό συμβάλλει στον περιορισμό της μεταξύ τους επαφής σε περίπτωση ισχυρής πλευρικής σύγκρουσης.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα στην προστασία των παιδιών. Στη δοκιμή μετωπικής σύγκρουσης, τα ανδρείκελα που προσομοιώνουν παιδιά στις πίσω θέσεις κατέγραψαν τη μέγιστη βαθμολογία ως προς την προστασία τους.

Η συνολική αυτή επίδοση αποτυπώνει το επίπεδο ασφάλειας που έχει αναπτύξει η GAC για το AION UT και το οποίο πλέον επιβεβαιώνεται μέσα από την ανεξάρτητη αξιολόγηση του Euro NCAP.

Στη σύγχρονη οδική ασφάλεια, όμως, η προστασία δεν αφορά μόνο όσα συμβαίνουν τη στιγμή μιας σύγκρουσης. Εξίσου σημαντική είναι η ικανότητα του αυτοκινήτου να αναγνωρίζει έγκαιρα έναν κίνδυνο και να συμβάλλει, όπου είναι δυνατόν, στην αποφυγή του.

Γι’ αυτό και το νέο Euro NCAP δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα συστήματα που παρακολουθούν όσα συμβαίνουν γύρω από το αυτοκίνητο, προειδοποιούν τον οδηγό όταν εντοπίζουν κίνδυνο και, όταν χρειάζεται, παρεμβαίνουν ώστε να συμβάλουν στην αποφυγή ή στον περιορισμό μιας σύγκρουσης.

Το AION UT διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού. Το σύστημα Αυτόματης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης, Autonomous Emergency Braking, αξιολογήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών σεναρίων.

Η τεχνολογία έχει εδώ έναν σαφή ρόλο: παρακολουθεί όσα μπορεί να μην προλάβει να αντιληφθεί ο οδηγός και, όταν χρειάζεται, τον υποστηρίζει.

Το AION UT παρακολουθεί επίσης τη σωστή χρήση της ζώνης ασφαλείας και μπορεί να αναγνωρίζει αν ο συνοδηγός βρίσκεται σε ακατάλληλη θέση, για παράδειγμα με τα πόδια στο ταμπλό. Παράλληλα, το σύστημα αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά των εμπρός επιβατών και προσαρμόζει ανάλογα τη λειτουργία των συστημάτων συγκράτησης.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σύστημα που προειδοποιεί για την παρουσία ποδηλάτη ο οποίος πλησιάζει από πίσω, όταν κάποιος ετοιμάζεται να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου. Πρόκειται για μια λειτουργία με ιδιαίτερη χρησιμότητα στην καθημερινή κίνηση της πόλης.

Η ασφάλεια δεν τελειώνει τη στιγμή της πρόσκρουσης

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του Euro NCAP 2026 αφορά και όσα συμβαίνουν στα λεπτά που ακολουθούν ένα ατύχημα.

Η νέα κατηγορία Post-Crash Safety εξετάζει αυτή την κρίσιμη περίοδο και το AION UT πέτυχε επίδοση 88%.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τεχνολογίες και λειτουργίες που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων, τη μετάδοση πληροφοριών μετά τη σύγκρουση και την ασφαλή έξοδο των επιβατών.

Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που το αυτοκίνητο βρεθεί μέσα σε νερό, οι δοκιμές του AION UT έδειξαν ότι τα ηλεκτρικά παράθυρα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν για περισσότερο από δύο λεπτά.

Είναι μια λειτουργία που δύσκολα απασχολεί τον οδηγό όταν επιλέγει ένα νέο αυτοκίνητο, μπορεί όμως να αποδειχθεί κρίσιμη σε μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη.

Η ουσιαστική ασφάλεια περιλαμβάνει και όσα πρέπει να λειτουργήσουν σωστά όταν κάθε δευτερόλεπτο μετρά.

Ένα ευρωπαϊκό AION, δοκιμασμένο με ευρωπαϊκά κριτήρια

Το AION UT δημιουργήθηκε εξαρχής με την ευρωπαϊκή αγορά στο επίκεντρο. Σχεδιάστηκε από την ευρωπαϊκή ομάδα της GAC στο Advanced Design Center στο Μιλάνο και η ευρωπαϊκή του έκδοση κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της Magna Steyr στην Αυστρία.

Με μήκος 4,27 μέτρα και μεταξόνιο 2.750 mm, διατηρεί τις εξωτερικές διαστάσεις ενός compact hatchback και αξιοποιεί την αρχιτεκτονική ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου για να προσφέρει ιδιαίτερα γενναιόδωρους εσωτερικούς χώρους.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 204 PS, η αυτονομία φθάνει έως τα 430 km WLTP, ενώ η φόρτιση της μπαταρίας από 30% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε 24 λεπτά με ταχεία φόρτιση DC.

Σε αυτά τα χαρακτηριστικά προστίθεται τώρα ένα ακόμη, με ιδιαίτερη βαρύτητα για την ευρωπαϊκή αγορά: 5 αστέρια Euro NCAP 2026

Για τη GAC AION, που διευρύνει αυτή την περίοδο την παρουσία της στην Ευρώπη, η ανεξάρτητη αξιολόγηση του Euro NCAP έχει ξεχωριστή σημασία. Η εμπιστοσύνη σε μια νέα μάρκα ενισχύεται όταν τα αυτοκίνητά της δοκιμάζονται και ελέγχονται από έγκριτους, ανεξάρτητους οργανισμούς με αυστηρά κριτήρια και καταγράφουν υψηλές επιδόσεις.

Από το AION V στο AION UT

Η νέα διάκριση αποκτά μεγαλύτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο.

Το AION UT ακολουθεί το AION V, το ηλεκτρικό SUV της μάρκας που είχε ήδη κατακτήσει την κορυφαία αξιολόγηση των 5 αστέρων Euro NCAP το 2025.

Δύο διαφορετικά μοντέλα, με διαφορετικό χαρακτήρα και διαφορετικό ρόλο στην καθημερινότητα του οδηγού, έχουν πλέον ένα κρίσιμο κοινό σημείο: την ανώτατη ανεξάρτητη ευρωπαϊκή αξιολόγηση ασφάλειας.

Για την AION, που ενισχύει σταθερά την παρουσία της στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, οι δύο αυτές αξιολογήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία. Σε μια περίοδο κατά την οποία η μάρκα συστήνεται σε ένα νέο κοινό, η ανεξάρτητη κρίση του Euro NCAP προσθέτει ένα αντικειμενικό και μετρήσιμο στοιχείο στην ιστορία της πορείας της. Και ίσως αυτός να είναι ο πιο ουσιαστικός τρόπος για να γνωρίσει κανείς μια νέα μάρκα: μέσα από όσα μπορεί να αποδείξει.