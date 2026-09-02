Χωρίς νίκη ακόμα η Ρέξαμ, το απόλυτο των βαθμών έχει η Τσάρλτον

Το 1990 αγωνίστηκε τελευταία φορά στην Πρέμιερ Λιγκ η Μίλγουολ και φιλοδοξεί να προβιβαστεί, μετά και από την περσινή 3η θέση. Αντιμετωπίζει τώρα τη Ρέξαμ, ενώ σε άλλον αγώνα της Τσάμπιονσιπ η Γουέστ Μπρομ υποδέχεται τη μοναδική ομάδα που έχει κάνει το 3 στα 3, Τσάρλτον.

Η Μίλγουολ έχασε μόνο στο 1/8 τελευταία παιχνίδια της με αντίπαλο τη Ρέξαμ.

Την πρώτη της ήττα στη σεζόν γνώρισε το Σάββατο η Μίλγουολ, 5-1 από τη Σαουθάμπτον. Προηγήθηκε στο 15’, αλλά στο ημίχρονο βρισκόταν ήδη πίσω με 2-1. Είχε ξεκινήσει με δύο νίκες, 2-0 την Μπρίστολ Σίτι και 3-0 τη Νόριτς, ενώ έχει περάσει ήδη και δύο γύρους στο Λιγκ Καπ, αποκλείοντας την ΚΠΡ (2-0 στα πέναλτι) και 1-0 την Κέμπριτζ. Σε 6 μέρες θα υποδεχθεί για τον 3ο γύρο τη Νιούκαστλ. Η Ρέξαμ ξεκίνησε με ήττα στο Λιγκ Καπ από τη Μίντλεσμπρο (1-0), συνέχισε με δύο ισοπαλίες 1-1 απέναντι σε Κάρντιφ και Γουότφορντ, για να χάσει την περασμένη Παρασκευή με 1-2 από την Μπέρμιγχαμ. Παραμένει χωρίς νίκη επομένως στη νέα αγωνιστική περίοδο, φτάνοντας τα 6 σερί επίσημα ματς χωρίς τρίποντο. Ο άσος της Μίλγουολ προσφέρεται σε μάλλον δίκαιη απόδοση και είναι πιθανός.

Η Τσάρλτον είναι η μοναδική ομάδα που διατηρεί το απόλυτο των βαθμών στο τρέχον πρωτάθλημα, ενώ ηττήθηκε μόνο στη μία από τις οκτώ τελευταίες παρουσίες της στο «Χόουθορνς» (4 νίκες). Μετά από το 2 στα 2 στο πρωτάθλημα, επί των Νόριτς (2-1) και Μπέρνλι (3-1), η Γουέστ Μπρομ έχασε με 3-1 από τη Μίντλεσμπρο, έχοντας ισοφαρίσει στο 65’ το γκολ που δέχτηκε στο 48’. Στο 73’ και το 87’ ήρθαν τα άλλα δύο εις βάρος της τέρματα. Στο Λιγκ Καπ πέρασε αρχικά τη Ρόδεραμ (4-1) και αποκλείστηκε στη συνέχεια από τη Νιούκαστλ (3-2), με γκολ στο 81’. Απών ξανά ο 27χρονος επιθετικός Τζόνστον που τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Η Τσάρλτον μπορεί να αποκλείστηκε με 5-1 από την Τότεναμ στο Λιγκ Καπ, τρεις μέρες αργότερα όμως σημείωσε την τρίτη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στην Τσάμπιονσιπ, με το εντός έδρας 1-0 επί της Πρέστον. Σκόραρε για 12ο διαδοχικό επίσημο ματς. Κάτω από τα δοκάρια επανήλθε ο διεθνής Νιγηριανός τερματοφύλακας Οκόνκουο, ο οποίος ήρθε πριν από δύο εβδομάδες ως δανεικός από τη Ρέξαμ. Για πρώτη φορά βασικός στο πρωτάθλημα αγωνίστηκε ο αποκτηθείς από την ολλανδική Χεράκλες, Σλοβάκος αμυντικός Μέσικ.

Σε μάλλον υψηλή απόδοση προσφέρεται η νίκη της αουτσάιντερ Τσάρλτον στο «στοίχημα χωρίς ισοπαλία», όπου σε περίπτωση «Χ» επιστρέφει το ποντάρισμα.

885. ΜΙΛΓΟΥΟΛ - ΡΕΞΑΜ 1 2,22

883. ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ - ΤΣΑΡΛΤΟΝ 2 DNB 3,50

