Range Rover Electric: Νέα εποχή για το αυθεντικό πολυτελές SUV (pics)

Πιο αθόρυβο, με άμεση απόκριση και περισσότερη ροπή από κάθε Range Rover μέχρι σήμερα, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Range Rover αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τον πολυτελή χαρακτήρα και τη λιτή σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκα.

Δύο ηλεκτροκινητήρες ισχύος 260 kW προσφέρουν αβίαστες επιδόσεις με σχεδόν αθόρυβη, ομαλή λειτουργία, και υψηλή ενεργειακή απόδοση, με ισχύ αντίστοιχη ενός V8: έως 550 PS και αυξημένη ροπή 850 Nm, καθώς και αυτονομία έως 600 km (WLTP).

Το επαναστατικό σύστημα διαχείρισης της πρόσφυσης αντιδρά μέσα σε μόλις 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου, 100 φορές ταχύτερα από ένα αντίστοιχο μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, σε οποιαδήποτε επιφάνεια, διασφαλίζοντας ότι διατηρούνται στο ακέραιο οι θρυλικές ικανότητες του Range Rover σε όλα τα εδάφη, ακόμη και η δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους έως 900 mm.

Η κορυφαία στον κλάδο μπαταρία 118,5 kWh, με κυψέλες σε διάταξη δύο επιπέδων, τεχνολογία 800 volt και δυνατότητα split charging, επιτρέπει φόρτιση DC από 10% έως 80% σε 22 λεπτά ή προσθήκη αυτονομίας 220 km σε 10 λεπτά (WLTP).

Σχεδιασμένο με βάση τη λογική «πρώτα Range Rover, μετά ηλεκτρικό», το Range Rover Electric παραμένει πιστό στην εμβληματική σχεδιαστική ταυτότητα της Range Rover, με διακριτικές αεροδυναμικές προσθήκες στη μάσκα, τους τροχούς και το κάτω μέρος του αμαξώματος, που συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της αυτονομίας στον αυτοκινητόδρομο.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες, το Range Rover Electric διένυσε απόσταση αντίστοιχη με 38 φορές τον γύρο του κόσμου, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 250.000 ώρες εικονικών δοκιμών - περισσότερες από κάθε προηγούμενο Range Rover.

Η λειτουργία Single Pedal επιτρέπει στο Range Rover Electric να ανεβαίνει με ευκολία σε κλίσεις έως 45°, ενώ το χαμηλότερο κέντρο βάρους και η αερανάρτηση δύο θαλάμων ενισχύουν τη δυναμική συμπεριφορά.

Για το Range Rover Electric έχουν κατατεθεί περισσότερες από 300 αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί για ένα και μόνο αυτοκίνητο στην ιστορία της μάρκας. Σε αυτές περιλαμβάνονται η τεχνολογία διαχείρισης θερμότητας ThermAssist™ και ο σχεδιασμός της μπαταρίας και των ηλεκτροκινητήρων από τη Range Rover, τα οποία κατασκευάζονται στο Electric Propulsion Manufacturing Centre της JLR στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Range Rover Electric αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ευέλικτης στρατηγικής της JLR ως προς τα συστήματα κίνησης, καθώς χρησιμοποιεί την ίδια αρχιτεκτονική με τα ήπια υβριδικά, plug-in υβριδικά και μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, τα οποία κατασκευάζονται στο Solihull του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η First Edition διατίθεται με ιδιαίτερα πολυτελή εξοπλισμό, σε Belgravia Green, Santorini Black ή Varesine Blue, και νέο εσωτερικό σε Light Cloud με επενδύσεις Ultrafabrics™ PU και Kvadrat™.

Οι κρατήσεις για το Range Rover Electric έχουν ήδη ξεκινήσει, με τιμή από 175.804€ στην Ελλάδα.